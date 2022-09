Můj největší sportovní úspěch se nestal na zeleném trávníku, ale na zápasovém tatami, kde jsem se stal mistrem České Republiky v karate.

Co děláte pro svou kondici?

Pravidelně chodím na tréninky a když se naskytne příležitost jít si zahrát rekreačně jiný sport, tak neváhám a jdu.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Zahrát bych si chtěl s Janem Kollerem, protože je to skvělý člověk a fotbalista. Na to, co v životě dokázal, si na nic nehraje a je pořád normální.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Vlastňáků jsem si dal v životě docela dost. Zrovna teď v jarní části se mi jeden pěkný povedl, kdy jsem chtěl čelem k vlastní bráně v malém vápně odkopnout míč mimo tři tyče a nějak se mi to nepovedlo a já uklidil míč pod horní tyč, jak se říká pod klacek.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou bych dal každému za simulování. Nemám to rád a akorát to škodí fotbalu.