Co se týče fotbalu, tak jsem vždy hrál jen nízké soutěže, jako je okresní přebor. Takže ve své fotbalové kariéře zatím nemám žádné velké sportovní úspěchy. Za svůj sportovní úspěch beru to, že jsme se dostali s kamarády do 2. ligy v Táborské lize v bowlingu.

Co děláte pro svou kondici?

Aktivně hraji nohejbal, basketbal a bowling. Celkově mám rád sport a jsem soutěživý typ, takže se nebojím zahrát si cokoliv. Dříve jsem chodil plavat a hrát fotbal. Nyní už tyto sporty provozuji jen rekreačně, protože mi na ně nezbývá příliš času.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Rozhodně bych se chtěl sejít s Petrem Čechem. Byl to vždy můj vzor. Ale jsme oba brankáři, tak bychom si spolu asi moc nezahráli.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Vlastňák“ jsem si nedal žádný. Zato dostat gól z poloviny hřiště mezi nohy byl pro mě asi nejhorší sportovní zážitek.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Určitě člověku, který, jak se říká, “ hraje jako prase“. Takový člověk na hřišti nemá co dělat.