Dodal, že postupně do firmy po absolvování střední průmyslové školy stavební nastoupili vnuci Lukáš, Tomáš a Kája, a to na pozice stavbyvedoucích či přípraváře výroby. „Z nostalgie k truhlářskému řemeslu jsem také nechal vyučit nejmladšího syna Radka truhlářem, postavil truhlářskou dílnu a pilnici, ve které pracuje nejmladší syn Radek,“ dodal Karel Vácha, kterého to do dílny táhne i dnes.

Ruční práce, cena jako za ojeté auto. Česká továrna na akordeóny krizi vzdoruje

Za třicet let existence společnosti má za sebou firma se sedmdesátkou zaměstnanců celou řadu staveb, na které jsou pyšní. Jen namátkou, v uplynulých letech se společnosti Stavitelství Karel Vácha a syn podílela na dvou desítkách obchodních středisek pro Tesco, Penny, Lidl, a to nejen v Praze, ve Skutči, v Českých Budějovicích, ale také v Soběslavi, Borovanech, ve Velešíně a na Hluboké. Pro zahraniční investory postavili výrobní haly v Kaplici, Veselí nad Lužnicí, pro České dráhy zase pro změnu rekonstruovali dílny a byty. „Nejvíce jsme potěšeni důvěrou, která nám byla svěřena při výstavbě Trapistického kláštera v Poličanech, blízko Sedlčan, kde jsme zajišťovali i projektovou dokumentaci. Vystavěli jsme zde na zeleném klášter, výrobnu čokolády a hlavně kostel,“ řekl Karel Vácha st.

Zámek v Hluboké nad Vltavou, na klterém Stavitelství Vácha a syn dělalo oranžerii. Zdroj: DeníkDalší chloubou je úspěšná rekonstrukce Oranžerie státního zámku Hluboká, jejíž litinová konstrukce se v minulosti odklonila od obvodové zdi. „Tu jsme celou odstrojili, popraskané odlitky nechali vyrobit a na novou podezdívku uloženou na pilotech jsme provedli montáž,“ zmínil nejstarší z rodu Váchů s tím, že zde dělali také omítky. „Udělali jsme klasickou omítku, srovnali ji dřevěnými hoblíky. Mezitím jezdili do Žáru, kde je husí farma, sbírat brka. Ty jsme následně svázali a vypichovali jimi do zídky. Památkáři to tehdy vyžadovali,“ poukázal na jeden důležitý fakt, a to že i ve stavebnictví se člověk neustále učí něčemu novému.

Základem kovařiny je hřebík, říká řemeslník. Do Česka se ji jezdí učit až z USA

Ve svém portfoliu mají ve Stavitelství Vácha a syn sportovní stavby, několik fotbalových hřišť včetně zázemí, rekonstrukce budějovické plovárny, zimní stadiony, tenisové kurty. V loňském roce opravili pohledově atraktivní průčelí luxusního Grandhotelu Zvon na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Zajímavou stavbou je podle dcery Elišky rekonstrukce nádvoří zámku Ohrada. „Tady mají vzniknout repliky dřevěných pump ze šestnáctého století,“ nastínila jednu ze současných zakázek. Další je developerský projekt pod paneláky ve směru na Munice nebo další etapa modernizace kláštera v Poličanech. „Největší odměnou pro nás je, když se naši zákazníci vrací, protože jsme jim v minulosti realizovali jiný projet, s níž byli spokojeni,“ přikyvovali shodně všichni tři Váchové. „A když za sebou vidíte nějakou budovu, třeba nedávno dokončený sportovní areál, to je něco, co vás vždy potěší,“ dodal Karel Vácha jr., který po otci převzal funkci ředitele společnosti.

Zájem o ekologicky šetrné budovy stoupá. Nejvíce jich má developerská firma CTP

Jako všude jinde, stejně tak i u nich dojde občas k ostřejší výměně názorů, jak se to ale řeší ve společnosti, která je rodinná? „Když je nějaký konflikt, tak si každý řekneme své, ale není to tak, že bychom se uráželi,“ vyprávěl Karel Vácha jr. „To, že jsem tady, je vlastně stmeluje, protože mají stejného nepřítele,“ smál se Karel Vácha st.

Současně ale se synem Karlem shodně dodali, že konflikt, který započne v práci, zde také skončí. „Důležité je, že spolu mluvíme, když se nám něco nelíbí, vyříkáme si to, aby se v tom třeba nepokračovalo, vyčistilo se to,“ řekla Eliška Váchová. „Nebo si můj syn a syn Elišky koupí prase, udělá se zabijačka, u které se všichni sejdeme,“ poukázal s úsměvem na tváři současný ředitel společnosti na další možnou podobu tak zvaného teambuildingu.

Karel Vácha st. v truhlářské dílně. Zdroj: Deník/ Klára Skálová

On sám má na své práci nejraději variabilitu. „Jediná stavba nezůstane tak, jak ji projektanti vyprojektují,“ říká Karel Vácha jr. Nové materiály a způsoby provádění prací jsou pro ně pomocníkem v jejich vlastním byznysu. „Určitě se díky tomu zkrátila doba realizace projektu. Dnes jsme schopni předat dům k nastěhování za zhruba čtyři měsíce,“ doplňuje ho Karel Vácha st. „To díky firmám, které se na jednotlivé práce specializují. Jsou to zruční lidé, jsou na to vybaveni a netrvá jim to dlouho. Je to náročnější na stavbyvedoucího, musí práci dobře zkoordinovat, aby se nečekalo, práce nestála,“ vysvětloval Karel Vácha st.