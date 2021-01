Jak říká sama Jitka Svobodová, majitelka kavárny Kap Café v Kaplici, na začátku všeho byla jednoduše touha ukázat veřejnosti potenciál jednoho z kaplických památkově chráněných domů. To se psal rok 2012. Dnes je z prostoru s potenciálem kouzelné místo, kam míří pro zákusky a jiné dobroty nejen Kapličtí, ale stejně tak i přespolní. Pyšnit se zde navíc mohou také řadou ocenění.

„Motto Kap Café je ‚Tvořeno s láskou a srdcem‘ a přáním vytvořit v Kaplici lidsky milé místo,“ přiblížila Jitka Svobodová cíl, s nímž kavárnu v Masné ulici v Kaplici v zimě 2016 po rok a půl dlouhých stavebních pracích otevírala.

Samotný nápad se ale v její hlavě zrodil v roce 2012. „Nikdo z rodiny není z oboru, ani já, proto mé představy o podnikání v gastronomii byly velmi naivní až romantické,“ vzpomínala na začátky s úsměvem na tváři. „Naštěstí jsem ale v té době potkala mnoho lidí, kteří mi velmi pomohli a pomáhají dál,“ dodala Jitka Svobodová.

Na otázku, na čem je její kavárna postavená, bez rozmýšlení odpověděla: „Hlavně na našich zákaznících, kteří se nám vracejí i teď v těchto nelehkých časech a velmi nás podporují,“ narážela na současnou koronavirovou situaci a nařízená vládní opatření.

Aby ne, nejeden zákazník si pochvaluje krásné prostředí kavárny, vlastní směs kávy, a hlavně domácí zákusky. Ty přímo na místě vyrábí cukrářka Renata Říhová, která je také jednou ze tří stálých zaměstnankyň. „Zákusky a dorty, slané dobroty, polévky, sušenky, snídaně, ale i narozeninové a svatební dorty, to všechno máme v nabídce,“ jmenovala Jitka Svobodová produkty. Současně s tím také dodala, že nabídku do značné míry určují právě sami návštěvníci. „Snažíme se samozřejmě využívat sezonní produkty a také tradičně připravujeme všechny možné specialitky, jako například prvorepublikový týden, svatomartinské, halloweenské, velikonoční a vánoční moučníky,“ přiblížila.

To, že to zde dělají dobře, dokazují i ocenění ze soutěží – jako například Chutná hezky. Jihočesky. „Jsou pro nás velkou poctou a také motivací. Je pro nás důležité vědět, že jsme schopni obstát ve velké konkurenci jihočeských výrobců, kteří se do soutěže každoročně hlásí. Vedle toho pro nás vítězství znamená i další příliv zákazníků, kteří chtějí oceněné výrobky ochutnat,“ uvedla Jitka Svobodová.

Kap Café ale není jen kavárna, ale také malá výstavní síň, kde se každý měsíc koná výstava převážně některého z místních umělců. V létě se pak na dvorku konají různé koncerty a divadelní představení. „Dalším cílem je vytvoření prostoru pro komunitní setkávání se, proto zde pravidelně pořádáme také velikonoční a jarní jarmárek, adventní jarmárek, angličtinu v Kap Café, tvoření s dětmi a jejich rodiči a různé přednášky,“ nastínila majitelka kavárny, jak to zde fungovalo před koronavirem.

Je tak něco, co by si do budoucna přála? „Aby se v předvánočním čase naše kavárna opět rozsvítila a naplnila našimi milými zákazníky a my jsme spolu s nimi mohli opět sdílet tento kouzelný čas tak, jako v předcházejících třech letech,“ dodala na závěr.

OCENĚNÍ



Rok 2020: Chutná hezky. Jihočesky – 1. místo v kategorii cukrářské výrobky za bezlepkový minizákusek brusel, 2. místo v kategorii pekařské výrobky za kavárenské sušenky.

Rok 2019: Chutná hezky. Jihočesky – 1. místo v kategorii cukrářské výrobky za bezlepkový minizákusek čokoládový s likérem.

Certifikace kavárenských sušenek NOVOHRADSKO DOUDLEBSKO „Opravdu od nás“.