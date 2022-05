Proč jste se přihlásili do Zaměstnanecké ligy Deníku? Fotbal nás baví a zpestřit si ho firemním turnajem znělo jako dobrý nápad. Vedení nás v tom podpořilo, tak proč si neudělat fajn odpoledne.



Nejste nováčci, jak hodnotíte akci a poslední výkon týmu?

Akci hodnotím rozhodně kladně, to se již nedá říct o výsledcích našeho týmu. Myslím si že se na tom částečně podepsala absence našich dvou hráčů ze sestavy.

Stmelujete ve firmě podobnými akcemi kolektiv často?

Naše vedení dává palec nahoru i jiným sportovním aktivitám. Fotbal za firmu jsme hráli poprvé.

Co je pro Vás největším vítězstvím v životě?

Největší vítězství v životě je narození mých dvou dětí a podpora celé mé rodiny ve všem co dělám.



Přihlásili byste se do Zaměstnanecké ligy Deníku znovu?

Rozhodně ano, jen budeme muset trochu potrénovat :).