Seriál Deníku: Vítězové a poražení.Zdroj: Deník

Padne 19 hodina a koberec uprostřed pokoje pokrývá osuška, na které přistává ještě měkká karimatka. Televizní stolek uhýbá gymnastickému míči a souboru činek. Rozsvěcí se světlo televize, místo znělky večerních zpráv se ale ozývá rytmická hudba a rázné povely ženy, která na obrazovce předcvičuje. „Vracím se do puberty, kdy jsem na stepperu dělala rambajz v domě rodičů a tunila formu u videí přehlídky Victoria Secret,“ popisuje Klára Boráková.

Podobnou večerní rutinu si stejně jako ona dopřávají tisíce lidí po celém světě. Během pandemie se bojuje o zdraví, mezi obětmi jsou přitom i podniky, ve kterých se zdraví buduje – fitness centra a sportoviště. Momentálně zavřená. Fitness sektor v České republice v úterý rozhodl podat k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví. „Ačkoliv v neděli skončil více jak půl roku trvající nouzový stav, i po jeho skončení ministerstvo opatřením provozy typu fitness a wellness služeb pro veřejnost zakazuje, a to nově opatřením vydaným v režimu pandemického zákona,“ říká za Českou komoru fitness Klára Benešová. Podle komory dopady omezení ohrožují existenčně až 40 procent podniků.

On-line cvičení má řadu výhod

Podle závěrů americké výzkumné agentury Global Market insights se trh s online cvičebními programy má do roku 2026 zvednout až o pětatřicet procent. Zisky v tomto odvětví neustále stoupají. Za rok 2019 vydělal online fitness sektor globálně pět miliard amerických dolarů. V roce 2026 se roční obrat očekává okolo třiceti miliard amerických dolarů. Výzkum, který agentura provedla zahrnoval všechny kontinenty světa.

Zůstává také otázkou, zda budou fitness centra navštěvovaná po otevření stejně jako předtím. Mezi možné alternativy jak si udržet fyzičku a neztratit zdravé návyky jsou online platformy, které si lidé oblíbili a zjistili, že jim vyhovují stejně jako fitness centra. Výhod vidí oproti nim několik. „Mě se líbí, že u toho mám soukromí a nemusím se před nikým cítit trapně, nezápolím s nervozitou,“ popisuje Tereza Hartmanová.

Momentálně je ve zdravotní neschopnosti a činky tak odpočívají ve skříni. Jinak se ale mladá žena snaží cvičit každý den. „Cvičím systém Tabata, následuje posilování, kickbox a trénink na výdrž,“ popisuje. Mezi další pozitiva u domácího cvičení řadí malé náklady. „Finančně to není skoro vůbec náročné. Cvičíte jen se svou zátěží, můžete využít podložku či činky, ve výbavě je pak opravdu nezbytné už jen asi pet lahve s vodou,“ vyjmenovává vybavení domácího fitness.

Programů, podle kterých se cvičí je spousta. Od neplacených Youtube kanálů, které žijí z reklam, tak po placené platformy společností, které primárně vyrábějí výživové doplňky. Pokud má člověk disciplínu a promýšlí svoje stravování, domácí cvičení může být podobně efektní jako tréninky v posilovnách.

„Pokud tomu dáváte všechno, mám pocit že dosahuji těch samých výsledků jako ve fitness centrech. Až pandemie skončí, což doufám bude už snad brzy, rozhodně u domácího cvičení zůstanu,“ dodává Tereza Hartmanová.

Investice do domácího vybavení

Další skupinou, která bude návrat do fitness zvažovat, jsou pak Ti, kteří do domácího vybavení hodně zainvestovali. Známá fitness bloggerka Kateřina Blažíčková například vyřešila uzavření fitness center tím, že přestavěla na fitko garáž u domu. Skromnější, ale stále investici provedl i Ladislav Matěj. Téměř dvacet let se věnuje historickému šermu, kterému se momentálně skupina Řád Černých rytířů z České Kamenice věnovat kvůli pandemii nemůže.

Aby udržel fyzičku i zrehabilitoval nemocná záda, pořídil si ekliptický trenažér a činky. „Je to jednoduché na ovládání. Abych cviky obměnil, také jsem využíval online lekce,“ popisuje. Návrat fo fitness centra ani on nevyhlíží. „Abych se přiznal je to doma o dost levnější a pohodlnější. Takže to asi tak nechám. Do fitka možná zajdu když mě přemluví kamarád,“ uzavírá Ladislav Matěj.

Vítězové, poražení a přeživší covidové krize



Nový seriál o tom, jak se Česko bude dostávat zpět do normálních časů. Celý duben a květen v Deníku. V nejbližších dnech vás čeká:



Sobota 16.4. – Vítězná věda. Univerzity a jejich výzkum patřily mezi tahouny boje s pandemií.



Úterý 20.4. – Prostituce za dob covidu. Organizace pracující s ženami na ulici popisují jejich trable



Čtvrtek 22.4. – Donáškové služby. Příběh poslíčka a dalších lidí, kteří v době pandemie začali rozvážet vše potřebné domů