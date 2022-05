Jaký sport mě nejvíc bavil, když jsem byl dítě? Byl to samozřejmě fotbal, když mě taťka přivedl v pěti letech na hřiště, tak bylo o všem jasno. Ale od mala jsem měl rád všechny sporty, na koukání nejvíce motokros. Jako dospělé dítě jsem si oblíbil golf.

Co děláte pro svoji kondici?

Zatím stále hraji aktivně fotbal v divizi. Takže pravidelné tréninky 3x týdně se zápasem o víkendu mi pro udržení nějaké úrovně kondice stačí. I když těch rušivých elementů pro ničení kondice je více a více, hlavně to pivo (smích).

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Pojmu otázku trošku jinak. Chtěl bych si zahrát proti komukoliv na celostátním finále Zaměstnanecké ligy Deníku, to by znamenalo, že krajské kolo vyhrajeme.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal nejradši sobě, protože jsem si při posledním mistrovském utkání přivodil zranění stehna, a tudíž se nebudu moci krajského kola zúčastnit jako hráč, ale pouze jako fanoušek. Nějaký čas jsem dělal fotbalového rozhodčího a David Limberský by jí měl ode mě zápas co zápas (smích)

Co je pro vás vítězství?

Pro mě je největší vítězství zdravá a šťastná rodina. Mám skvělou manželku a dvě úžasné zdravé děti, a to je ta největší výhra.