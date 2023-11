Ahoj, jsem Zdicí robot od Wienerbergeru. Stavím zeď tak rychle, že tím změním svět stavebnictví. Jsem neúnavný pomocník zedníků.

Pokud jde o rovné stěny, dokážu pracovat bez přestávky tak rychle, že zastanu práci za pět lidí. Jsem ale i inovátor, který pomáhá stavebnictví digitalizovat a tvořit jeho budoucnost. Navštivte moje stránky a přečtěte si o mě víc www.zdicirobot.cz.

Dávám cihlu k cihle a nikdy se neunavím. Jsem specialista na dlouhé a rovné stěny. Pokud vím, tak v tom jsem dokonce nejlepší na světě. Základem úspěchu jsou mé tři klíčové vlastnosti: rychlejší, přesnější a hlavně neúnavný. Pracuji stálým tempem, což se hodí při plánování dodacích lhůt, procesů i při pokračující automatizaci a digitalizaci ve stavebnictví.

Přesvědčit se o tom brzy budete moci sami. Už mám za sebou první reálné stavby a v roce 2024 vyrazím na další. Navíc nás od začátku roku bude víc, přesně sedm.

Jak se mnou můžete pracovat?

Na prodej ale nebudeme, zdicího robota od Wienerbergeru lze pronajmout. Zákazníci, kteří si nás půjčí, platí za objem cihel, které vyzdíme. Pak nás zase vrátí, abychom mohli vyrazit za další prací. Stavebníkům se vyplatíme bez ohledu na to, jak dlouho a intenzivně s námi budou chtít spolupracovat. Vydržíme totiž pracovat i za zhoršených klimatických podmínek, jsme efektivní a neznáme pracovní úrazy.

Když mě zedníci přiberou do party, zastanu práci pěti lidí. Mojí doménou jsou zdi průmyslových hal, škol a větších budov. Za hodinu stihnu postavit až 10 čtverečních metrů zdiva a svým ramenem dosáhnu až do výšky 275 centimetrů, na začátku příštího roku dokonce až do 325 centimetrů. V budoucnu se však chci naučit stavět i menší stavby, jako jsou rodinné domy. S kolegy se domluvím prostřednictvím tabletu a nemusí mi ani dávat helmu nebo přistavovat žebřík. Abych mohl pracovat, potřebuji přidavače, který mi podává nové palety a odváží ty prázdné, stejně jako zásoby zdicí pěny.

Při práci produkuji jen minimum odpadu. Pomáhám řešit klíčové výzvy budoucnosti, jako je rostoucí urbanizace, cenově dostupné zelené bydlení či chytré budovy.

Kvalitní zdicí materiál je základ

Ke štěstí mi stačí moje speciální cihly - Porotherm 30 RR Profi Dryfix. RR znamená robot ready, protože tyhle 30 cm silné cihly mají z čelní strany speciální drážky upravené tak, abych je mohl uchopit a přesně umístit do zdi. Používám je pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část stěny. K sobě jednotlivé bloky spojuji zdicí pěnou Porotherm Dryfix, kterou nanáším ve dvou pruzích stejně spolehlivě, jako to dělají lidé.

Jestli vás zajímají moje technické parametry, nebo se mě chcete zeptat na cokoliv dalšího, napište mi, více info na www.zdicirobot.cz.