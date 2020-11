„Současná situace je pro mě doslova katastrofa. Kompenzační bonus ve výši 15 tisíc měsíčně je k pláči… Když zaplatím veškeré nutné výdaje, zbyde mi na jídlo tak šest tisíc měsíčně,“ zoufá si nyní živnostník Radoslav Daneš.

V podobně bezradné situaci je i Pavla Pegleyová, jazyková lektorka z Prachatic. „Hodně by pomohlo, kdyby nám vláda odpustila platbu za sociální a zdravotní pojištění. Jinak mi z peněz za kompenzační bonus pro vlastní živobytí nic moc nezbyde,“ míní Pavla Pegleyová.

Na opětovné odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění, které vláda zavedla během jarní vlny pandemie covid-19, se ptá celá řada živnostníků, kteří se s dotazy a svými příběhy obracejí na Deník přes e-mail zivnostnici@denik.cz.

„Kompenzační bonus by se měl správně jmenovat almužna. Nebo snad vláda neví, co všechno musí normální běžný člověk platit? Ocitla jsem se ze dne na den bez jediného příjmu a nemám na placení svých závazků v domácnosti ani v podnikání,“ popisuje svou situaci Irena V., která má nyní zavřený obchod se spodním prádlem v Novém Jičíně.

Chystá tedy vláda opět i odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištění pro OSVČ? S touto otázkou se Deník obrátil na jednotlivá ministerstva, která se těmito opatřeními zabývají. Ta se však k tomuto kroku zatím nemají.

Jak reagují ministerstva?

„Obecně platí, že odvody jdou prominout pouze plošně. Není možné vyselektovat jen určitou skupinu nejvíce postižených plátců. Plošné prominutí odvodů by představovalo velký zásah do zdravotního systému, který nyní potřebujeme v co nejlepší kondici,“ říká Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Ani podle Michaely Buchtové z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí se za další měsíce letošního roku nepřipravuje odpuštění záloh. „Odpuštění záloh na sociální pojištění může být v příštím roce případně diskutováno v kontextu ostatních opatření na podporu podnikání podle dalšího vývoje dopadu epidemiologické situace na OSVČ,“ uvádí Michaela Buchtová a dodává, že aktuální pomoc živnostníkům je navrhována z jiných zdrojů státního rozpočtu, než je pojistné.

A jak nahlíží na odpuštění záloh na pojistném ministerstvo zdravotnictví? V tuto chvíli další odpouštění povinných odvodů ve formě pojistného neplánujeme. Pokud bude ale v budoucnu vyvolána diskuse, ministerstvo zdravotnictví se jí nebude bránit,“ doplňuje k tématu Jan Brodský, ředitel odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví.

