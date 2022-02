Dezert i brýle

Milovnice zákusků Andrea Došková připomíná, že do Sluníčka chodila ještě prvním vchodem z Mlýnské ulice na výbornou banánovou zmrzlinu, jejíž porce nestála ani dvě koruny a na kubánský dort. Vchodem z Panské pak brala dovnitř i dcery. V cukrárně U Broučků zase nejčastěji sháněla ke kávě pražský dezert. Mimo jiné tam nesla několikrát i brýle, které sbírali v charitativní akci pro Afriku.

Nyní se zřejmě definitivně rozloučí Budějčáci i s cukrárnou U Broučků, pokud se nenajde nový nájemce. Těmi posledními byly Pekařství Kahoun a Pekárna Srnín. Pekárna Srnín vydržela jen několik měsíců. Tržby neodpovídaly nákladům a sortiment nyní nabízí jiná srnínská prodejna v Piaristické ulici.

Pekli i rozváželi

Pekařství Kahoun z Hluboké nad Vltavou mělo provoz U Broučků pronajatý od roku 2016. „Do září loňského roku se peklo, rozváželo zákazníkům,“ říká Ludmila Kahounová a doplňuje, že budějovickou Jírovcovu ulici museli opustit z několika důvodů. Koronavir snížil tržby, protože ubyl pohyb lidí a třeba i děti z okolních škol, energie postupně enormně zdražily a šéf pekařství už je v důchodu.

Smlouvu měli do 31. prosince, ale provoz předali Srnínu k 30. září 2021.

"V září se začíná péct vánoční cukroví," vysvětluje Ludmila Kahounová a dodává, že nechtěli předávat provoz na přelomu roku, kdy je i jiných starostí plno. Ludmila Kahounová ale zdůrazňuje, že zákusky z provozovny byly žádané a stále se dbalo na kvalitu. Jenže by se musely dělat mimořádně velké obraty, aby se finančně vyšlo.

Začínal děda

Cena zákusků je hlavním kamenem úrazu i podle spolumajitelky objektu a pokračovatelky rodinné tradice Zdenky Kolářové, kterou mnozí Jihočeši znají z působení v České rozhlasu.

„Můj děda to rozběhl před druhou světovou válkou,“ připomíná Zdenka Kolářová a připojuje, že cukrárna U Broučků vznikla z pekařství, kde se původně dělalo jemné pečivo, pekly se zde loupáky, koláče a třeba chleba. U pekárny ale nebyl krám. „Tak to bylo za dědy i za táty,“ popisuje běh rodinné historie Zdenka Kolářová s tím, že její otec, když byl zavřený v koncentráku za války, tak babička vedla podnik vdovským právem.

Celá ulice byla pravidelně sídlem obchodů. Desítky let byly vedle například masna nebo papírnictví. Po roce 1948 rodina o pekárnu přišla. Stále však provoz fungoval. A otec Zdeny Kolářové, pekař i cukrář, se následně stal i vedoucím cukrárny U Kláštera za dob národního podniku…

Pronájem po revoluci

Rozmach rodinného pekařství přišel po „sametce“, jak říká Zdenka Kolářová. „Po revoluci za mnou přišel hokejista Miloš Edelmann, že ji chce provozovat s kamarádem,“ vzpomíná na začátek nové éry. Po třech, čtyřech letech však nájemci skončili a podnik se vrátil do rodinných rukou. Jako novinka ale zůstala prodejna připojená k pekárně. Ukázalo se časem, že to bylo prozíravé, protože hotovost v pokladně každý den znamenala v podnikání okamžitou jistotu v jinak „prodlužovaném“ fakturačním oběhu plateb.

Dvojitá směna

„Vzala jsem si pekárnu zpátky. Měla jsem potravinářskou průmyslovku v Pardubicích,“ připomíná Zdenka Kolářová, že jisté profesní základy jí nechyběly, ale nastala jí „dvojitá“ směna.

Sama ještě působila v rozhlase, po čase však zjistila, že nelze sedět na dvou židlích, natáčet v Pelhřimově a pak chvátat ještě do Budějovic. „Bavilo mě to oboje,“ zdůrazňuje, ale stala se po deseti letech naplno podnikatelkou. U Broučků pracovalo i jedenáct lidí, měli zde učňovské středisko.

„Našla jsem si novou profesi,“ přiznává Zdena Kolářová s tím, že se vždy dbalo na kvalitu. „Dávala jsem si záležet na surovinách. Vše se dělalo, jak nejpoctivěji jsem uměla. Cech cukrářský nás i požádal, abychom dodávali jednou na mimořádnou akci na Hrad,“ líčí rozhlasačka a pekařka v jedné osobě, ale také dodává, jak náročné je takové podnikání. „Celou neděli se dole pracovalo, aby se to v pondělí stihlo rozvést a dát do obchodu,“ nastiňuje Zdenka Kolářová, že není jednoduché udržet zákazníky.

Znovu nájemci

Nakonec ale bylo starostí o cukrárnu a jiných problémů moc, takže Zdena Kolářová hledala nějakého nájemce. „Byla jsem ráda, že se přihlásili Kahounovi,“ říká spolumajitelka pekárny.

Bohužel, ani nájemci nevydrželi a pekařské stroje momentálně zahálejí. Jaký bude jejich osud, stejně jako známé cukrárny, to ukáží nejbližší týdny. V rodinné tradici se ale asi pokračovat nebude. „Jsou to soboty, neděle, to už dneska nikdo nechce. Kluka to nechytlo za srdce. A nevrací se, co do toho vložíte,“ naznačuje Zdenka Kolářová, že jde o dřinu a plno ruční práce a při kvalitních surovinách by pak cena zákusků byla tak vysoká, že se bude těžko hledat dostatek zákazníků. U mnoha Budějčáků ale zůstane cukrárna U Broučků navždy spojena se skvělým zážitkem a krásnou tradicí.