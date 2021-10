Sklo se používá už dobrých pět tisíc let. Jako obal sice zdaleka tak dávnou historii nemá, přece jen se dlouho jednalo o luxusní materiál, ale rozhodně se drží vysoko na žebříčku oblíbenosti. Je relativně odolné, pevné a pro řadu z nás daleko přitažlivější než modernější plasty.

Jeho velkou výhodou je to, že pokud zrovna neskončí na skládce, kde by se rozkládalo několik tisíc let, je možné ho recyklovat vlastně donekonečna.

Bílý a zelený kontejner: Co dovnitř patří

Třídit bychom v každém případě měli veškeré lahve – například od vína a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů, stejně jako skleničky od kečupů, marmelád či jogurtů. Jedinou výjimku tvoří vratné lahve, které do kontejneru patří jen v případě, že jsou poškozené. Jinak je vždy vracíme.

Pokud jsou v obci oba kontejnery, tedy zelený i bílý, pak do bílého patří veškeré čiré sklo a do zeleného všechno zabarvené a také tabulové sklo, například z dveřních nebo okenních výplní.

Bílý a zelený kontejner: Co dovnitř nepatří

Přetrvávající pověrou je, že můžeme do kontejnerů na sklo vyhazovat porcelán a keramiku. Ty ale patří zásadně do černého kontejneru na směsný odpad, případně do sběrného dvora jako stavební suť.

Do kontejnerů na sklo nepatří ani zrcadla či jinak zlacená či pokovená skla, autoskla, sklokeramika a laboratorní sklo nebo drátované sklo. Třídit nemůžeme ani varné sklo, protože je vyrobené tak, aby odolávalo extrémně vysokým teplotám, a tak by se při recyklaci správně neroztavilo.

Je nutné sklo před vytříděním vymývat?

Není, sklenice by ovšem neměly být plné. Platí tedy stejné pravidlo jako u plastů. Vyjedenou sklenici od marmelády můžeme hodit rovnou do kontejneru, ale plesnivý kompot je potřeba nejprve vylít nebo vyhodit do směsného odpadu a až pak recyklovat samotný obal (nebo ještě lépe skleničku umýt a použít při dalším zavařování).

Stejně tak je možné vyhazovat do kontejneru sklenice i lahve s víčky nebo jinými uzávěry. Střepy se totiž od těchto příměsí později čistí, a právě víčka a jejich směsi snadno vytáhnou magnety. Na druhou stranu, pokud máme přistavený také kontejner na kovy, je snazší třídit kovová víčka rovnou do něj.

Kam odpad putuje

Sklo se z kontejnerů sváží podobnými auty jako ostatní odpad, často s otevřenou korbou, protože právě do nich se typické zvonové kontejnery nejsnáze vysypou. Ze svozových míst se pak převáží, kamionem nebo vlakem, na dotřiďovací linky, které bývají často přímo součástí sklárny.

Na nich se velmi pečlivě vytřídí, protože pokud by ve směsi střepů zůstalo něco, co do ní nepatří, znamenalo by to znehodnocení várky, a tím pádem zbytečnou práci.

Velké kusy se v první fázi vybírají ručně, následně se už rozbité střepy z lahví očištěných i od zbytků uzávěrů a etiket třídí na dopravnících a speciálních vibračních sítech, nakonec přicházejí na řadu elektrooptická čidla, která střepy zbaví posledních zbytků jiných surovin, a připraví je tak k roztavení a výrobě nového skla.

Zpracování

Sklo se na rozdíl od plastů nebo papíru nevyváží mimo Českou republiku a zpracovává se přímo u nás. A právě tato skutečnost ovlivňuje konkrétní skladbu kontejnerů v obcích, nebo spíše jednotlivých oblastech. Někde se bílé sklo nezpracovává, a proto se třídí společně s barevným, jinde se odděleně recyklují oba druhy materiálu.

Vytříděné střepy pak tvoří 60 až 85 % následně zpracovávané hmoty, podle toho, co má z recyklátu vzniknout. Ten se taví společně s dalšími přísadami při teplotě od 800 do 1400 °C a pak dál odlévá nebo vyfukuje na konečné výrobky.

Nejčastěji je to znovu obalové sklo, tedy lahve a sklenice, z recyklátu ale může vzniknout také skelná vata, pěnové sklo nebo se může použít jako přísada do některých druhů betonu.

Proč se všechno nebalí do skla?

Protože sklo vlastně zdaleka není tak jednoznačně ekologické. Jeho výroba je velmi energeticky náročná. A to i pokud jde o recyklaci, střepy jsou jen jednou z přísad křemičitého písku, tedy hlavní suroviny, z níž se sklo vyrábí.

Pokud se k tomu připočtou přidružené náklady, jako například váha obalu, již je potřeba započítat při přepravě třeba přes polovinu světa, vyjde nám, že sklo jako obal je až čtyřikrát méně ekologické než plast (který zase nelze pokaždé recyklovat).

Každou skleničku nebo lahev bychom tedy měli v ideálním případě znovu použít alespoň čtyřikrát, abychom dosáhli stejné ekologické stopy jako v případě srovnatelného nerecyklovaného plastového obalu.

Čtyřicetkrát jako poprvé

Vratná lahev je opravdu kouzelný obal. V podstatě si ji totiž vyměňujeme pořád dokola, zvlášť v případě, že jsme věrní jedné značce. Z místa, kde ji vrátíme, putuje do plnírny, tam se zbaví etikety, vymyje ve dvouprocentním louhovém roztoku a opět naplní stejným nápojem.

Právě proto se vratné lahve třídí, putují totiž zpátky do stejného pivovaru nebo jiného podniku. Tuhle cestu navíc dovede jedna lahev zvládnout až čtyřicetkrát, pokud se mezitím nepoškodí nebo ji někdo omylem nevyhodí do směsného odpadu či skla.

I ve chvíli, kdy ji v plnírně vyhodnotí jako nepoužitelnou pro další plnění, se ovšem vrací do oběhu v podobě recyklátu a donekonečna se z ní tvoří další a další lahve, tentokrát už nevratné.

