Přehled zásahů hasičů v závěru minulého týdne je nezvykle pestrý. K jiskření ve stoupačkách byli například vysláni profesionální hasiči z českobudějovické stanice ještě před víkendem. Podle tiskové mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů byli vysláni do panelového domu ve Vodňanské ulici v Českých Budějovicích, kde bylo hlášeno jiskření ve stoupačce bytu v pátém patře. "Majitel bytu uzavřel ještě před příjezdem hasičů přívod plynu. Hasiči průzkumem zjistili, že jiskřilo u objímky plynového potrubí v těsné blízkosti plynoměru," uvedla k zásahu Vendula Matějů.

Přes operační středisko byly povolány pohotovostní služby plynáren a elektrikářů. Pracovník plynáren uzavřel hlavní uzávěr plynu. "Správkyně domu byla poučena o nutné revizi plynového rozvodu. Teprve poté je možné přívod plynu znovu otevřít. Mezitím pracovníci elektrárenské pohotovosti zjistili další jiskření v bytě v sedmém patře. Proto zkontrolovali všechny rozvodné skříně na chodbách a přívody proudu," popsala další dění při zásahu Vendula Matějů s tím, že jiskření bylo odstraněno.

Na dálnici i na rybníku

V sobotu 13. srpna krátce po sedmé hodině vyrazili hasiči na dálnici D3. V katastru obce Úsilné uklidily profesionální jednotky ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné dálnici po nárazu osobního auta do svodidel. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Hasiči zachraňovali holoubě z kašny, ale dohasili i ohniště v lese

Časově náročnější zásah čekal na hasiče v sobotu odpoledne. "Profesionální jednotka ze stanice České Budějovice monitorovala v Lišově na místním rybníce neznámou modře zbarvenou látku. Hasiči průzkumem zjistili, že látka v délce přibližně pět metrů a šířce asi 50 cm byla na stojaté vodě v přítokové stoce. Přes operační středisko byli povoláni pracovníci příslušného orgánu životního prostředí," uvedla Vendula Matějů.

Hasiči mezitím horní vrstvu skvrny sebrali do igelitových pytlů. Také pracovníci životního prostředí si odebrali vzorky a podle jejich prvotních odhadů se jednalo o sinice. Hasiči pak ve spolupráci s kolegy ze stanice Suché Vrbné skvrnu ohraničili sorpčními hady, aby zabránili vtoku do rybníka.

Tráva a dodávka

Rychle byl naopak večer vyřešen požár trávy u Hosína. Během půlhodiny uhasili českobudějovičtí profesionální hasiči ve spolupráci s jednotkou SDH obce Hluboká nad Vltavou v Hosíně požár trávy. Požár byl beze škody.

Mezi další výjezdy patřil i jeden, kdy obě českobudějovické jednotky profesionálních hasičů vyjely do Roudného, kde byl ohlášen blíže neurčený požár. Jednalo se o pečení vuřtů, čili planý poplach.

Po 23. hodině vyjeli k ohlášenému požáru automatu na jízdenky do Bezdrevské ulice v Českých Budějovicích českobudějovičtí profesionální hasiči. "Na místě byla již přítomna Policie ČR, která zjistila, že automat je zcela funkční a že požár poškodil jen plastové víčko u otvoru pro vydávané jízdenky. Hasiči automat proměřila termokamerou – žádná zvýšená teplota nebyla zjištěna," uvedla k zásahu Vendula Matějů.

V budějovické ulici Boženy Němcové už dovolili ráno projet třicítkou

V neděli 14. srpna hodinu po půlnoci zasahovali hasiči u Temelína, v části obce Březí. Profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou byla třeba u dopravní nehody osobního auta. Jednotka provedla u vozu protipožární opatření, únik provozních kapalin nebyl zjištěn. Nehodu šetřila Policie ČR.

Ještě v noci před pátou hodinou vyrazili hasiči opět na silnici, ale k požáru. Škoda ve výši 50 000 byla vyčíslena po požáru dodávky, která hořela v Boršově nad Vltavou, části obce Poříčí. "Dodávku, která hořela v plném rozsahu, uhasili českobudějovičtí profesionální hasiči ve spolupráci s jednotkou místních dobrovolných hasičů. Při požáru nebyl nikdo zraněn," popsala zásah Vendula Matějů.

Pergola v plamenech

Další požár likvidovaly obě českobudějovické jednotky (ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné) dopoledne v obci Libníč. Jednalo se o zahradní pergolu, kterou měli majitelé upravenou pro grilování. "Pergola shořela kompletně. V době požáru se zde nikdo nenacházel. Požár se nerozšířil na obytný dům ani další objekty či porost. Vzniklá škoda činí 500 000,-. Příčina vzniku požáru je v šetření," zmínila Vendula Matějů.

Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny byli povoláni k technickému zásahu v neděli do Nových Hradů, do části obce Štiptoň, kde na elektrickém vedení visel čáp. Hasiči vyčkali na příjezd technika, který vedení vypnul. Pak k mrtvému čápovi vyjeli pomocí automobilové plošiny, sundali ho z vedení a uložili do pytle. Mrtvého čápa pak předali starostovi, který zajistí likvidaci.

