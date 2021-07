Odklízení padlého stromu ze silnice v Čéčově ulici patřilo k zásahům budějovických profesionálních hasičů na počátku týdne v pondělí. ještě dopoledne v pondělí pak tatáž jednotka podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů provedla další odklízení stromu na Pražském sídlišti v Českých Budějovicích. "Na Zavadilce v Českých Budějovicích pak pro odřezání nalomených větví museli českobudějovičtí profesionální hasiči použít automobilový žebřík," uvedla k dalšímu zásahu Vendula Matějů. Budějovické profesionály ten den čekaly ještě další čtyři technické zásahy.

Technické zásahy ovládly výjezdy hasičů také v úterý. Už po 8. hodině v Českých Budějovicích v ulici Vl. Rady odklidili podle Vendula Matějů profesionální hasiči ze stanice České Budějovice vyvrácený strom. "Obdobný zásah provedla tatáž jednotka také u mateřské školky v Litvínovicích. Jednotka odřezávala a odklízena strom nahnutý nad budovou," doplnila k další dopolední akci Vendula Matějů.

Odpoledne pak profesionály volali ke dvěma nehodám. "Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné byla vyslána na Pražskou třídu v Českých Budějovicích, kde došlo ke střetu osobního auta značky Nissan s motorkou. Při nehodě byl zraněn motorkář a došlo k drobnému úniku provozních kapalin. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a únik provozních kapalin zlikvidovali sorbentem," uvedla k zásahu Vendula Matějů a dodala, že poté byla jednotka odvolána k další nehodě. Na místo se vrátila po došetření nehody Policií ČR, kdy provedla závěrečný úklid vozovky.

"Následky další nehody likvidovali suchovrbenští profesionální hasiči v Litvínovicích, kde se srazily nákladní automobil značky Mercedes Atego s osobním autem značky VW. Dvě zraněné osoby byly v době příjezdu hasičů již v péči zdravotníků ZZS. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a únik provozních kapalin zlikvidovali sorbentem. Po došetření nehody hlídkou dopravní Policie ČR a odtažení vozidel hasiči uklidili vozovku," uvedla Vendula Matějů.

Před 20. hodinou pak museli profesionální hasiči v Českých Budějovicích v úterý otevřít dveře bytu, za kterými zůstal zabouchnutý zapnutý sporák, v ulici U Elektrárny.

Technické zásahy si připsali hasiči na Českobudějovicku i ve středu 21. července dopoledne. K odvrtání turniketu vyjela před 10. hodinou českobudějovická profesionální jednotka na fotbalový stadion do ulice U Matice školské v Českých Budějovicích. A před 11. hodinou byli profesionální hasiči z týnské stanice byli povoláni do Hlinecké ulice v Týně nad Vltavou k odstranění hnízda nebezpečného hmyzu.

Strážníci českobudějovické městské policie si zase vyzkoušeli poskytnutí první pomoci muži, kterého v parku postihl záchvat.

Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí městské policie České Budějovice, vzbudil o víkendu pozornost hlídky městské policie muž popíjející alkohol v parku na Suchovrbenském náměstí. "Strážníci v té době ještě netušili, k jakému zvratu v běžné události dojde," řekla k případu Věra Školková.

"V sobotu 18. července krátce po deváté hodině večerní procházela hlídka městské policie parkem na Suchovrbenském náměstí, kde spatřila muže sedícího na lavičce. Muž přitom popíjel alkohol na místě, kde je to obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Strážníci proto k muži přistoupili a vyzvali ho k prokázání totožnosti," uvedla Věra Školková a dodala, že se ukázalo, že se jedná o pětatřicetiletého cizince. "Muž však mezitím vstal z lavičky a při chůzi náhle upadl. Vzápětí se začal zmítat v prudkých křečích. Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc a dohlíželi na jeho zdravotní stav až do okamžiku, než si ho převzala přivolaná Zdravotnická záchranná služba," popsala Věra Školková nečekaný vývoj událostí. Strážníci pak muže doprovodili v sanitním vozidle do českobudějovické nemocnice, kde si ho převzal zdravotnický personál.

Strážníci se ale věnují i prevenci. "Ve středu 21. července jsme navštívili dětský příměstský tábor v Baby centru Šikulka. Besedy se s námi zúčastnilo více než 50 dětí ve věku 4 – 11 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na povídání o nebezpečných situacích a činnosti městské policie. Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, a jak je co nejlépe řešit. Hlavními tématy byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít," uvedla k akci Věra Školková a dodala, že dětem městští policisté také ukázali běžné vybavení strážníka v terénu, jako je vysílací stanice, služební pouta, teleskopický obušek nebo příruční lékárnička. "Kromě toho jsme dětem přinesli ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních, jako jsou např. fotbalová nebo hokejová utkání. Helmu, štít, tonfu nebo taktickou a neprůstřelnou vestu si děti samy vyzkoušely. V průběhu celé besedy jsme dětem zodpověděli mnoho dotazů na vše, co je zajímalo," doplnila Věra Školková.

"Na závěr jsme dětem poskytli možnost usednout do služebního vozidla městské policie s ukázkou zapnuté radiostanice a spuštěného výstražného a akustického zařízení na střeše vozu. Za pozornost stál také skútr, využívaný k hlídkové činnosti především strážníky z družstva obvodních dohledů. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost ve formě reflexních odrazek, reflexních pásek," připojila mluvčí českobudějovické městské policie.