V pátek 27. listopadu nad ránem byli profesionální hasiči z Českých Budějovic povoláni k dopravní nehodě poblíž křižovatky Okružní ulice a ulice Generála Píky v Českých Budějovicích. Vážná nehoda v poslední pracovní den týdne symbolizovala větší počet technických zásahů podobného druhu, ke kterým byli přes týden povoláni.

Podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů byla nehoda na tahu od dálničního přivaděče nahlášena v 5:46 hodin. "Zasahovali profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné," uvedla Vendula Matějů s tím, že se jednalo o dopravní nehodu osobního auta. Zdravotníci ze záchranné služby ošetřovali jednu zraněnou osobu. "Hasiči u havarovaného auta provedli protipožární opatření a vyčkali na příjezd odtahové služby," doplnila Vendula Matějů.

Týden zahájili hasiči na Českobudějovicku v pondělí 23. listopadu už ve 1:48 hodin, když profesionální hasiči z Týn nad Vltavou vyjeli do Albrechtic nad Vltavou, části obce Újezd, kde na žádost ZZS transportovali pacientku z chaty do sanitky.

Ještě ráno po sedmé hodině pak čekal v pondělí na hasiče podle Venduly Matějů úklid po nehodě po střetu dvou osobních a jednoho nákladního auta. "Auta se srazila v Českých Budějovicích u Husovy Kolonie. Nehoda byla bez zranění. Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné z vozovky zametla střepy a plasty a sanovala ji od vyteklých provozních kapalin," popsala zásah Vendula Matějů.

Dopoledne ještě v obchodním domě na Lannově třídě v Českých Budějovicích ohlásila elektrická požární signalizace požár. Že se jednalo o planý poplach, prověřila průzkumem profesionální jednotka z českobudějovické stanice.

V pondělí po 20. hodině vyrazili hasiči také k prvnímu požáru týdne. "Škoda ve výši 20 000 korun byla vyčíslena po požáru motorového prostoru osobního auta. Vůz hořel v ulici Čsl. legií v Českých Budějovicích. K požáru se sjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné. Příčina vzniku požáru je v šetření," zmínila k zásahu Vendula Matějů.

V úterý například asistovali hasiči u likvidace následků větší nehody v Borovanech. "Profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny zasahovala v Budějovické ulici v Borovanech, kde došlo ke střetu dvou osobních aut – dvou vozů značek Škoda Fabia. Obě havarovaná auta se nacházela na vozovce, na místě v době příjezdu hasičů byla již Policie ČR a ZZS. Zdravotníci ošetřovali obě zraněné osoby. Vozovka byla v místě nehody neprůjezdná, hasiči řídili provoz. Po odpojení akumulátorů u obou Felicií jednotka vyčistila ze silnice vyteklé provozní kapaliny," uvedla k nehodě Vendula Matějů.

V 11 hodin pak hasiči byli povoláni k nehodě v ulici Na Sadech, kde vjel starší řidič do městského parku a zastavil zhruba po sto metrech jízdy mezi stromy. Podle policejního mluvčího Milana Bajcury byla možná příčinou nehody zdravotní indispozice řidiče. Po vyproštění řidiče z automobilu zdravotníci ZZS okamžitě řidiče resuscitovali. Příčiny nehody šetří Policie ČR.

Další úterní nehoda se zraněním se stala u obce Plav. "Zasahovali profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné. Provedli úklid vozovky po nehodě osobního auta. Zranění utrpěly dvě osoby," popsala událost Vendula Matějů.

Podezřelý pytel

Ve středu, kromě další asistence u likvidace následků několika nehod, byli profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné v Českých Budějovicích vysláni na parkoviště ke Sportovní hale, kde byl nalezen plastový pytel s neznámým obsahem. "Hasiči průzkumem zjistili, že v pytli je pouze tráva a hlína," zmínila k naštěstí bezproblémovému závěru výjezdu Vendula Matějů.

Ve čtvrtek 26. listopadu vyrazili hasiči například hned dvakrát k ohlášenému požáru. Nejprve profesionální hasiči ze stanice České Budějovice společně s jednotkou SDH obce Hluboká nad Vltavou monitorovali v rodinném domě v ulici Karla Čapka možný požár. "Požár, respektive kouř podle oznamovatelky na tísňovou linku zaregistrovalo čidlo. Hasiči provedli průzkum vně i uvnitř domu, ale žádný požár ani kouř nenašli," zmínila k zásahu Vendula Matějů.

Ještě ve 20:23 hodin ohlásila elektrická požární signalizace požár ve firmě na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Českobudějovičtí profesionální hasiči průzkumem prověřili, že se naštěstí opět jednalo o planý poplach.

Skutečný požár, ale naštěstí jen dřevního odpadu v Českých Budějovicích na Okružní ulici uhasili profesionální hasiči ze stanice České Budějovice. "Jednalo se o dřevní odpad na ploše přibližně 6 x 6 metrů, na který jednotka použila vysokotlaký proud. Vzniklá škoda je nulová," konstatovala k požáru Vendula Matějů.

Nedobytné dveře domu

Trochu neobvyklý zásah čekal na hasiče po 22. hodině. "Profesionální hasiči z českobudějovické stanice byli vysláni k rodinnému domu ve Starých Hodějovicích, kde manželský pár se nemohl dostat do svého bytu. Hasiči se pokoušeli dům otevřít bez poškození, ale to se nezdařilo. Společně s majiteli pak hasiči obvolali tři zámečníky, ale bez úspěchu. Po konzultaci s majiteli domu jednotka nepokračovala v násilném otvírání domu, majitelé odjeli na noc přespat k dceři," uvedla k zásahu u "nedobytného" domu Vendula Matějů. Další hledání cesty do domu pak zůstalo věcí majitelů.

Neobvyklý zásah, bohužel se špatným koncem, čekal na hasiče i minulý týden.

V pondělí 16. listopadu odpoledne profesionální hasiči z českobudějovické stanice spolupracovali s jednotkou SDH obce Hluboká nad Vltavou, když u Bavorovic zachraňovali z řeky Vltavy srnku. "Šlo o srnku, kterou podle výpovědi oznamovatelky potrhal pes a zahnal do řeky. Srna v době příjezdu hasičů plavala asi tři metry od břehu," uvedla k zásahu Vendula Matějů. Hasiči se vybavili vestami a na člunu k srně dopluli. Po vytažení srny na břeh bylo zjištěno, že srnka na následky zranění (měla potrhanou celou zadní část těla) bohužel uhynula. Srnu odvezli dobrovolní hasiči do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Požár zahradního domu

Ve stejný den večer ještě například hasiči vyrazili k požáru. "Škodu ve výši 100 000 korun vyčíslil vyšetřovatel HZS po požáru zahradního domu, který hořel v Nových Hradech, části obce Byňov. U požáru zasahovali profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny a dobrovolní hasiči obce Horní Stropnice a Nové Hrady," uvedla k požáru Vendula Matějů. Požár zasáhnul střechu zahradního domku o půdorysu 4 x 4 metry. Objekt byl velmi zakouřený, hasiči pracovali v kompletní dýchací technice. Požár byl zcela zlikvidován v 21:01 hodin. Příčina jeho vzniku je v šetření.