Požár ve výškové budově – a obzvláště v panelovém domě, kde mohou být v daný okamžik desítky lidí - se může zdát noční můrou všech hasičů. "Zásah v takto specifickém prostředí je proto nutné vést mimořádně efektivně. Co však je dobré z pohledu taktiky, které prostředky použít a zda není lepší použít jiný postup či vybavení zjišťovali při taktickém cvičení táborští profesionální hasiči," řekla na úvod mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Cvičení, kterého se zúčastnil i starosta města Štěpán Pavlík, bylo naplánováno jako téma likvidace požáru bytové jednotky ve dvou výškových budovách v ulicích Kpt. Nálepky a Berlínská v Táboře. Hasiči se zaměřili na srovnání dvou taktických postupů bojového rozvinutí hadic. Porovnávali časovou a fyzickou náročnost zásahu při rozvinutí hadic různých typů používaných hadic.

Pro zajímavost přinášíme upřesnění, s jakou zátěží chodí hasiči hasit:

Klasické původní dopravní vedení hasebních proudů: 10 x hadice typu B 75 + 2 x hadice typu C 52 = 90 + 10 = 100 kg

Nové dopravní a útočné vedení: 10 x hadice typu C 52 + 2 x hadice typu C 42 = 50 + 8 = 58 kg

Váha hadic: hadice typu B 75 – 9 kg, hadice typu C 52 – 5 kg, hadice typu C 42 – 4 kg)

Při novém způsobu je úspora 42 kg

"V nově zkoušeném postupu vystačilo devět kusů hadic C 52 k vytvoření dopravního vedení do 12. nadzemního podlaží. Další dva hadic C 42 pak vytvořily dostatečné útočené vedení pro zásah v bytových jednotek v 13. – 14. nadzemním podlaží," vysvětluje Vendula Matějů.

Problém podle ní nebyl ani s průtokem vody. "Bylo prověřeno, že průtok je dostatečný pro dva útočné proudy C 42 při pracovní tlaku 0,9 MPa. Hasiči jej testovali výstřikem z kombinované proudnice AVG na střeše domu," pokračuje mluvčí.

Časová náročnost utvoření dopravního vedení C 52 a útočného proudu C42 se pohybovala v rozmezí 7 – 9 minut.

"Cvičení ukázalo, který z prověřených způsobů je pro zásah a zasahující hasiče vhodnější. Tento postup bude následně zaváděn do praxe změnou technického vybavení zásahových vozidel. Zároveň budou na základě cvičení vypracovány podklady pro školení a výcvik jednotek," doplnila mluvčí hasičů.

Víte, kolik si toho hasiči vůbec nesou na sobě, když jdou likvidovat požár?

Hasič č. 1: osobní výstroj 23 kg (zásahový oblek, helma, boty - 13 kg, dýchací technika - 10 kg) váha vybavení 26,5 kg (hydraulický otvírač dveří - 14 kg, 2 x hadice C 42 - 10 kg, 1 x proudnice - 2,5 kg) Celkem: 49,5 kg

Hasič č. 2: osobní výstroj 23 kg (zásahový oblek, helma, boty - 13 kg, dýchací technika - 10 kg) váha vybavení 46 kg (2 x koš - 40 kg, 1 x rozdělovač - 6 kg) Celkem: 69 kg

Velitel: osobní výstroj 23 kg (zásahový oblek, helma, boty - 13 kg, dýchací technika - 10 kg) váha vybavení 25 kg (1 x hadicový koš - 20 kg, termokamery - 5 kg) Celkem: 48 kg

Celkem pro tři je to hasiče 167,5 kg – to není málo, že?