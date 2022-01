Ještě předtím ale nechal v dílně nabíjet baterii do aku kladiva. "Před půl třetí syna naštěstí vzbudil telefon a díky tomu zaznamenal praskání ohně a první rány. Do dílny doběhl se dvěma hasicími přístroji a oba vystříkal. Bez výsledku. Baterie, jak víme, moc dobře hasit nejdou," vypráví paní Anna. Když její syn viděl, že je zle a s požárem už nic nezmůže, snažil se alespoň něco uchránit. Odnosil plynové lahve, aby ochránil sousední dům, který stojí hned za zdí hořící dílny.

K domu Liškových vede pouze úzká příjezdová cesta a lidé se po chvíli jezdili dívat, co se u nich děje. "Syn je urychleně vyhnal pryč, aby byla volná pro hasiče. Jsem si jista, že v té situaci to bylo velmi nevybíravým způsobem. Bohužel pěšky se už nikdo pomoci nevrátil. Nicméně to, co můj syn s plameny kolem sebe dokázal zachránit, je pro mě neuvěřitelné a je pro nás hrdinou. I když si tak určitě nepřipadá," říká paní Lišková a dodává, že jejího syna odvezla záchranná služba do nemocnice s popálenou hlavou a rukou.

Oheň se nakonec přes dřevěná vrata, stěny dílny a dřevěný strop v průjezdu velmi rychle rozšířil na střechu obytné části domu, která se propadla. Rozsáhlý požár se několika jednotkám hasičů podařilo kompletně zlikvidovat až kolem osmé hodiny večer. Oheň rodinu připravil o nábytek, oblečení, osobní věci, ale především o domov.

Následná velká vlna solidarity paní Liškovou překvapila. Sama totiž vždy pomáhala ostatním. Přes 20 let spolupracuje s charitou a organizuje tříkrálové sbírky. "O to víc pro nás bylo těžké se ze dne na den ocitnout na druhém břehu a přijímat pomoc od ostatních," poznamenává obyvatelka domu. Podle svých slov vůbec nečekala, kolik lidí nabídne pomocnou ruku. "Chci vyjádřit velké díky všem, kteří se nám ihned snažili pomoci, nějakým způsobem pomohli nebo i jen pomoc nabídli. Takových je opravdu mnoho a není v našich silách všem poděkovat osobně," neskrývá vděčnost paní Lišková. Ráda by poděkovala spoluobčanům, hasičům profesionálním i dobrovolným a také paní starostce Janě Patceltové, která se velmi aktivně zapojovala. Pomohla i firma Daňhel Agro, která zapůjčila techniku i Farní charita Veselíčko. Jejím prostřednictvím se zpráva o požáru dostala ke spoustě dobrých lidí, kteří neváhali pomoci. V neposlední řadě patří velký dík i přátelům a rodině.

Škoda, kterou oheň napáchal na domě Liškových, je nejméně dva miliony korun. Statik navíc rozhodl, že celá stavba bude muset k zemi. "Čeká nás demolice zbylých zdí a pak už snad začne vyrůstat náš nový domov. Ještě jednou všem moc děkuji! Přeji Vám hodně zdraví do nového roku a hlavně, abyste se do této situace nikdy nedostali," uzavírá paní Lišková, která v současné době bydlí u jednoho ze svých synů.