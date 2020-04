Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů sdělila v úterý v podvečer, že oheň byl nedaleko sídliště Máj, poblíž restaurace U Hada a sportovního centra Pouzar. „Hořela tráva padesát krát padesát a pětadvacet krát patnáct. Už je to uhašené,“ komentovala mluvčí s tím, že oheň se do Branišovského lesa nerozšířil. Obojí je podle jejích slov beze škody.

Pomoc přivolala kolemjdoucí. Olga Vodičková z Českých Budějovic spatřila na procházce Branišovským lesem dým, a tak neváhala a zavolala hasiče. „My jsme šli na procházku do Branišovského lesa a došli jsme na louku, kde jsou chatky. Tam byl dým a oheň se rozšiřoval. A tak jsme přivolali hasiče. Přítel je navigoval a já jsem to sledovala, jak foukalo, tak se oheň rozšiřoval. Hasiči okamžitě jednali. Oheň se šířil i k chatám. Bylo to v místě, jak je hospoda U Hada, tak hned za ní,“ informovala Deník v úterý v podvečer obyvatelka.

Do Branišovského lesa chodí už dvacet let. „V životě mě tam nic nevystrašilo. Myslím si, že jsou to spíše báchorky, aby se tam nechodilo a nebyl tam nepořádek,“ dodává s úsměvem.

Branišovský les nebo také les Bor patří však podle mnohých k nejstrašidelnějším místům na jihu Čech.