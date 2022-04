Hned v pondělí 28. března po 13. hodině profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny vyjeli do obce Slavče, části obce Dobrkovská Lhotka, kde byl ohlášen požár kůlny. "Zároveň byl vyhlášen poplach pro jednotky SDH obcí Trhové Sviny a Svatý Jan nad Malší. Když hasiči k požáru přijeli, hořela dřevěná kůlna v plném rozsahu. Požár se dál šířil a ničil hranici dřeva, les na ploše 40 x 40 metrů a také podbití vedle stojící chaty," uvedla k požáru tisková mluvčí HZS JČK Vendula Matějů. Uhašení požáru zabralo hasičům téměř dvě hodiny. Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 5 000,-, příčina vzniku požáru je v šetření.

Týž den odpoledne byl bez vzniklé škody uzavřen požáru kompostu, který hořel v Hluboké nad Vltavou. Na likvidaci požáru se podílely jednotka profesionálních hasičů ze stanice České Budějovice a jednotka místních dobrovolných hasičů.

Hořelo i v garáži

Navečer se pak ještě před příjezdem hasičů se podařilo uhasit požár stolní brusky v garáži v obci Borovany. "K požáru vyjeli profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny a jednotka místních dobrovolných hasičů. Dvě osoby, které požár uhasili, nakonec z důvodu podezření nadýchání se ošetřila ZZS. Hasiči zkontrolovali řádné uhašení," popsala zásah Vendula Matějů s tím, že vzniklá škoda je nulová.

Další požáry museli hasiči likvidovat v úterý.

Ještě dopoledne v Hluboké nad Vltavou likvidovali profesionální hasiči ze stanice České Budějovice a jednotka místních dobrovolných hasičů požár trávy, hrabanky a náletových dřevin. Požár zasáhnul plochu 30 x 20 metrů. Zásah trval několik hodin, úplnou likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil v 14:05 hodin. Kromě uhašení hořícího porostu hasiči preventivně prolili vodou o bezprostřední okolí požářiště. Požár nezpůsobil žádnou škodu.

Dva dny zaměstnával hasiče požár v lese u Vrábče. "Vyhlášení druhého stupně požárního poplachu si vyžádal požár mechu a lesa u obce Vrábče, části obce Kroclov. Požár byl na tísňovou linku 112 nahlášen v úterý 29. března šest minut před 15. hodinou. K požáru byly vyslány profesionální jednotky ze stanic Křemže a následně České Budějovice. Dále pak postupně, jak si velitel zásahu vzhledem k rozsahu požáru vyžadoval posilové jednotky, vyjížděli dobrovolní hasiči obcí Holubov, Křemže – Chmelná, Dubné, Boršov nad Vltavou, Litvínovice a Brloh," vypočetla zasahující jednotky Vendula Matějů.

Nakonec hořelo přibližně na ploše 4 000 metrů čtverečních a požár byl lokalizován po 19. hodině. V ranních hodinách ve středu 30. března došlo ke střídání zasahujících, do dohašování se dále zapojily i jednotky profesionálních hasičů ze stanic České Krumlov a Suché Vrbné.

Další požár suché trávy beze škody zlikvidovali profesionální a dobrovolní hasiči z Trhových Svinů ve Svaté Trojici. V noci pak profesionální hasiči v Českých Budějovicích likvidovali následky dopravní nehody. "Z obou českobudějovických stanic vyjeli hasiči do Pekárenské ulice v Českých Budějovicích, kde došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Průzkum na místě ukázal, že při střetu byla zraněna jedna osoba, a to z osobního auta. Autobus byl prázdný. Vyproštění nebylo potřeba. Českobudějovická jednotka zásah ukončila, suchovrbenští hasiči vyčkali do ukončení šetření policistů a provedli úklid vozovky," zmínila k zásahu krátce před půlnocí Vendula Matějů.

Ve středu nehody

Také ve středu čekaly na českobudějovické profesionály zásahy u nehod.

Už po 4. hodině v Českých Budějovicích na Okružní ulici havaroval kamión převážející potraviny a nápoje. Řidič vyváznul bez zranění. "K nehodě vyjeli profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné. Provedli zajištění místa nehody vzhledem k silně frekventované komunikace a dále kontrolu havarovaného vozu. Velitel zásahu si vyžádal posilovou jednotku – vyprošťovací automobil z českobudějovické stanice. Silnice byla průjezdná v jednom jízdním pruhu. Na místo nehody se dostavila také soukromá vyprošťovací firma. Po dobu vyprošťování a překládky nákladu byla komunikace plně uzavřena," uvedla Vendula Matějů. Vyšetřování nehody provedla Policie ČR.

Hasiči, zdravotníci i policisté se pak podíleli na řešení tragické dopravní nehody na Strakonické ulici. Nehoda se stala před 7. hodinou a bohužel si vyžádala jeden lidský život.

Ve stejný den pak měli hasiči na Českobudějovicku ještě řadu technických zásahů včetně likvidace dvou úniků nebezpečných látek na vozovku - oleje a benzinu.

Po 21. hodině pak v Albrechticích nad Vltavou, části obce Újezd odstranila profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou ze silnice spadlý strom, který částečně bránil v provozu na silnici.

Hasiče volali i kvůli sauně

Ve čtvrtek mimo jiné hasiči v Českých Budějovicích opět likvidovaly následky dvou nehod. V pátek například po 8. hodině čekal v Trhových Svinech technický zásah. "Trhosvinenská profesionální jednotka vnikla v Trhových Svinech v ulici K Leváčku přes balkón do bytu, ve kterém zůstal zabouchnutá zapnutá žehlička," zmínila Vendula Matějů. Profesionální hasiče v jihočeské metropoli čekal i jiný technický zásah. "Policie ČR zažádala o zásah v panelovém domě v ulici M. Horákové v Českých Budějovicích, kde v zaseknutém výtahu uvízly čtyři osoby. Profesionální hasiči z českobudějovické stanice je vysvobodili. Nikdo nebyl zraněn," uvedla k zásahu v nočních hodinách Vendula Matějů.

O víkendu pak byli hasiči znovu povoláni k několika dopravním nehodám. A v sobotu například také nouzově otevřeli dveře domu, ve kterém byla v Křenovicích zapnutá sauna. "Zásah provedli profesionální hasiči ze stanice České Budějovice," uvedla Vendula Matějů.