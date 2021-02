V uplynulém týdnu profesionální hasiči na Českobudějovicku asisotvali v řadě případů zdravotníkům při transportu pacientů, likvidovali následky dopravních nehod nebo pomohli vysílené labuti.

Podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů několikrát vyjížděli profesionální hasiči také kvůli planému poplachu. Ve středu i ve čtvrtek vyrazili profesionální hasiči do českobudějovické Okružní ulice, kde elektronická signalizace ohlásila požár. V obou případech se ale ukázalo, že se jednalo o planý poplach. V pondělí v budově na Pražské třídě v Budějovicích monitorovala budějovická profesionální jednotka možný únik plynu. "Hasiči detektorem nenaměřili žádné hodnoty. Velitel zásahu událost předal pracovníkům plynárenské pohotovostní služby," doplnila Vendula Matějů.

V řadě případů byly jednotky hasičů vyslány, aby pomohly zdravotníkům s transportem pacientů. "V úterý 16. února byli profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny vysláni do Jílovic ke snesení pacienta z domu s pečovatelskou službou do sanitky," uvedla Vendula Matějů jeden z příkladů a dodala, že ve čtvrtek 18. února v Ledenické ulici v Budějovicích zajistila budějovická profesionální jednotka transport imobilních osob do očkovacího centra.

Další technické zásahy si profesionální hasiči, tentokrát ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, připsali v souvislosti s opeřenci. Nejprve ve středu budějovická jednotka profesionálních hasičů sebrala v Českém Vrbném uhynulou kachnu. Ve čtvrtek byli profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny vysláni do obce Žár k záchraně labutě. "Hasiči u místního rybníka zjistili, že labuť je zraněná a vyčerpaná. Odchytli ji a po dohodě se starostou ji předali místním dobrovolným hasičům, kteří ji převezli do záchranné stanice v Třeboni," popsala Vendula Matějů.

Kromě jiných zásahů hasiči likvidovali následky dopravních nehod a ve čtvrtek naštěstí žádná škoda nevznikla při požáru odpadu v odpadkovém koši, ke kterému došlo na Suchovrbenském náměstí v Budějovicích. Požár uhasili profesionální hasiči ze suchovrbenské stanice. V týdnu vyrazili hasiči v regionu i k požáru sazí v komíně, naštěstí bez vzniklé škody.

K technickým zásahům patřila pomoc v Kubatově ulici v Českých Budějovicích ženě, jejíž invalidní vozík přestal před domem fungovat. Hasiči ženě pomohli do jejího bytu.