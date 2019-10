Mimořádně se proto ještě ve čtvrtek sešla i rada kraje, aby mohla být vyhlášena sbírka pro Lenorské. Na místo okamžitě vyrazila Marta Spálenková z oddělení krizového řízení krajského úřadu, aby evakuovaným lidem do místní sokolovny nabídla pomoc.

„Já vlastně teď nevím, co potřebujeme,“ uvedla Danuše Kubešová, která čekala v Sokolovně na náhradní ubytování. V šoku byla většina evakuovaných.

Na místo neštěstí přijela Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, která po prohlídce místa řekla: „Perfektní práci odvedl hned na začátku hasičský záchranný sbor a zdravotnická záchranná služba. Patří jím velký dík. Přijeli jsme především proto, abychom zjistili, jak pomoct lidem. Přijede sem člověk z úřadu práce a okamžitou finanční pomoc budeme poskytovat přímo tady. Ti lidé nebudou muset nikam jezdit. Řešíme konto pro sbírku, řešíme pomoc neziskových organizací a řešíme pomoc dlouhodobou i pro lidi, kteří se pak budou vracet z nemocnic.“

Zvedla se také obrovská vlna solidarity. Lidé z obcí na Prachaticku chtějí pomoc lidem postiženým požárem v Lenoře.

Obec Chroboly vyhlásila sbírku, kam můžete věnovat věci, jako například oblečení,nádobí, ručníky … prostě cokoliv, co se lidem po takovéto tragédii hodí … my už máme vše potřebné/nepotřebné připraveno k odvozu těm, kteří to v tuto chvíli potřebují…budu vypravovat v neděli velké auto s věcmi… kdo můžete přispět, přivezte prosím během soboty věci do Elite Lhenice, odvezu je hromadně v neděli do Chrobol, když se toho sejde víc, tak přímo do Lenory… Děkujeme za podporu jménem Elite Lhenice! M&J