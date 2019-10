Od výbuchu je celá Lenora a okolí na nohou. Obyvatelé šumavské obce spekulují, že za výbuchem stojí jeden z obyvatelů domu, který výbuchem vyhrožoval delší dobu. Policisté ve čtvrtek 3. října večer sice zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení, ale spekulace místních lidí odmítají potvrdit.

Přinášíme již druhý den aktuální informace přímo z místa dění:

12.58 hod. - Prachatičtí silničáři před několika minutami odstranili zákazové značky v Prachaticích a v dalších místech. Martin Grožaj ze Správy a údržby silnic potvrdil, že provoz je obnoven.

12.56 hod. - Po vyjádření statika, že vyhořelý objekt čp. 31, je z hlediska zřícení na silnici stabilní. "Jsme silnici vyčistili, provedli jsme poslední kontrolu zdemolovaného domu a následně silnici otevřeli," řekl před několika minutami Milan Raba, ředitel územního odboru HZS Prachatice. Hasičům podle jeho slov práce v tuto chvíli končí. Objekt předali a nyní je na rozhodnutí obce Lenora, kdy dojde k jeho demolici. "O té statik rozhodl. Prochází ale zbylé dva domy a o jejich osudu teprve rozhodne," doplnil.

12.48 hod. - Hasiči už stihli uklidit trosky zdemolovaného domu z hlavního tahu silnice. Úplný zákaz projíždění končí. Projet lze, rychlost je ale omezena a šoféři by měli dát pozor na zvýšený pohyb lidí v jejím okolí.

12.24 hod. - Hasiči připravují otevření hlavního tahu silnice z Volar na hraniční přechod. Milan Raba, ředitel prachatického územního odboru HZS, Prachatickému deníku řekl, že poškození vozovky nejsou zásadní a bude možné povolit provoz. Ovšem s omezením rychlosti.

11.34 hod. - První ze zdemolovaného domu v Lenoře je propuštěna z nemocnice paní Miluše. Ta se byla v pátek 4. října před jedenáctou hodinou podívat na spoušť, kterou výbuch a požár napáchaly.

V době výbuchu byla doma sama, její manžel jezdí s kamionem. Paní Miluši vzbudila rána. „Spadla na mě skříň, to mě probralo. Hledala jsem psa, toho jsem najít nemohla. Plameny mě tlačily ke zdi, tak jsem vyskočila z balkonu a volala jsem o pomoc. Prostě něco hrozného,“ popsala čtvrteční ráno.

Právě její byl pejsek, kterého v sutinách vyhořelého domu ve čtvrtek 3. října našli lenorští hasiči. „Hlavně, že se našla. Máme Rockynu jedenáct let, já vím, je to směšné, ale….,“ pláče paní Miluše před vyhořelým domem.

Paní Miluše potvrzuje, že její soused, který měl údajně výbuch způsobit, vyhrožoval, že něco podobného provede. „Hlásilo se to na policii, jenže policie řekla, že ho musíme hlídat. To se ale nedá,“ dodává s tím, že útočiště našla u příbuzných.

Lenorští se shodují na tom, že výbuch šel z bytu muže, který vinou včerejší katastrofy zemřel. Policisté to ale potvrdit nechtějí. Stále neznají jeho totožnost. Lidé ale říkají, že byl podivín bez kamarádů.

11.31 hod. - Jednání krizového štábu stále pokračuje. Ale celá skupina, která za zavřenými dveřmi do teď jednala na obecním úřadu, se právě vypravila na obhlídku objektů.

Krizový štáb skončil jednání na obecním úřadu a vyráží na obhlídku zdemolovaných domů. Foto: Deník/ Leona Fröhlichová

Lidé z postižených domů jsou přímo na místě a čekají na verdikt.

10.41 hod. - V době, kdy zasedá krizový štáb, se Prachatickému deníku podařilo zjistit, že stav těžce zraněných dvou mužů po čtvrtečním výbuchu plynu v Lenoře, je i v tuto chvíli vážný. Vrtulník je včera transportoval na popáleninové centrum vinohradské nemocnice v Praze. Oba jsou podle našich informací napojeni na umělou plicní ventilaci a jsou v umělém spánku. Jeden z nich by měl mít popáleniny na padesáti a druhý na pětatřiceti procentech těla.

Krizový štáb rozhoduje ovšem také o tom, zda bude nutné strhnout i druhý bytový dům. Byty ve všech třech domech jsou v osobním vlastnictví jejich obyvatelů. A jak potvrdil jeden z nich, Svatopluk Pevný, domy pro jejich obyvatele spravuje Stavební bytové družstvo (SBD) v Husinci. „Tam jsme hned po katastrofě volali a domlouvali se na příjezdu likvidátora. Své byty máme pojištěné,“ uvedl Svatopluk Pevný. Podle dostupných informací by mohla pojišťovna vyplatit deset až dvanáct milionů za zničený bytový dům. Lidé v Lenoře ale odhadují, že tyhle peníze nebudou stačit na stavbu nového objektu.

Ve svém bytě v sousedním domě se byla v pátek 4. října dopoledne podívat Ludmila Strapková, která strávila noc na pátek u své dcery v Lenoře.

Ven vyšla se slzami v očích. „Celý byt je kompletně zničený, když ne od výbuchu, tak od následného hašení, byt je prolitý vodou,“ popsala s tím, že trochu použitelná je jen jediná místnost. „Máme strach, co bude. Jestli vůbec budeme mít, kde a jak bydlet,“ vypráví Ludmila Strapková ztěžka. Jedna z rodin přemýšlí o tom, že si z peněz, které získá z peněz vyplacených pojišťovnou, koupí byt v jiném městečku na Prachaticku. Všichni obyvatelé dvou bytových domů tak netrpělivě vyčkávají, co řekne statik. Ten by měl možnosti obětí vysvětlit kolem jedenácté hodiny.

10.37 hod. - Do fotogalerie jsme přidali aktuální video z Lenory.

10.12 hod. - Zničený bytový dům stojí jen pár metrů od známé lenorské pece. Ta explozi a následnou tlakovou vlnu přežila zřejmě bez únohy. Alespoň to Prachatickému deníku potvrdili zástupci lenorského Sboru dobrovolných hasičů. Domek naproti vyhořelé bytovce, který jeho majitel rekonstruuje, je podle všeho zasažen nejvíce. Chybí okenní tabulky, ale nikomu z obyvatelů se naštěstí nic nestalo.

10.05 hod. - Během několika minut usedne v Lenoře krizový štáb. Tam by se mělo rozhodnout o tom, zda bude dům zničený výbuchem zdemolován a jak. Potvrdil to starosta Antonín Chrapan. Na místě je také statik, ale ten své poznatky řekne nejdříve za hodinu.

Během pátku 4. října se rozhodne, zda výbuchem poškozený dům bude nutné zdemolovat. Statik by měl také říct, jak je na tom sousední panelový dům, zda bude možné ho opravit, případně, kdy se do toho bude možné pustit. Hasiči zůstali na místě celou noc a monitorovali objekt. Osmnáct lidí ze sousedních dvou panelových domů strávilo noc u příbuzných, jedné z žen zajistil ubytování v penzionu starosta Lenory Antonín Chrapan.

Podívejte se, jak to v Lenoře vypadalo ve čtvrtek:

Hlavní tah silnice z Volar na hraniční přechod ve Strážném je dosud uzavřen. Veškerá doprava je odkláněna přes Vimperk.

Sbírka na pomoc obětem exploze plynu v Lenoře: Díky nadaci ADRA se podařilo v rekordním čase vytvořit účet se sbírkou pro naše spoluobčany, kteří dnes následkem exploze plynu přišli v Lenoře o domov. Všichni budou potřebovat pro překonání této těžké situace mnoho věcí. S finančním základem pro nový start vše jistě půjde o něco lépe. Příspěvky je možné zasílat na č.ú. 66888866/0300 variabilní symbol 577. Více na www.sbirkalenora.cz