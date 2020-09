Že je zemědělská budova v plamen, bylo oznámeno na tísňovou linku podle mluvčí profesionálních hasičů Venduly Matějů v 18.15 hodin. "Operační středisko jihočeských hasičů do České Olešné vyslalo profesionální hasiče ze stanice Jindřichův Hradec a vyhlásilo poplach pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Kunžak, Česká Olešná, Strmilov, Studená a následně také Popelín. Vzhledem k množství vyslaných cisteren, rozsahu požáru a počtu zasahujících hasičů jsme zároveň vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu," uvedla mluvčí hasičského záchranného sboru.

OKAMŽITÝ ZÁSAH



V České Olešné jednotky dle jejích slov během průzkumu zjistily, že hoří bývalý kravín, který je používán jako sklad na balíky sena. "Objekt byl zachvácen požárem v plném rozsahu. V ohrožení se navíc nacházely další dva sklady stojící v bezprostřední blízkosti," zdůraznila Vendula Matějů, že proto hasiči ihned zahájili hašení.

Bez meškání se zaměřili nejen na uhašení hořícího skladu, ale i na ochranu těch sousedních. "U blízkého rybníka si zřídili čerpací stanoviště. Krátce po půl osmé večer již velitel zásahu nahlásil lokalizaci požáru. Hasičům se v té době již podařilo zabránit dalšímu šíření ohně i na vedlejší budovy a požár se dostal pod kontrolu," popsala.

PRÁCE JEŠTĚ NESKONČILY



Po 20. hodině došlo k rozhodnutí nechat objekt kontrolovaně vyhořet. "Část jednotek se vrátila na své základny. Ostatní požářiště monitorovaly až do nedělního rána," shrnula Matějů s tím, že na požářiště následně přijel traktor s vlekem a nakladač. "Tato technika ráno vyvážela zbytky sena ven a sklad byl dohašen, zásah však stále trvá," dodala.

Na místo dorazil také vyšetřovatel, jehož úkolem bude stanovit výši vzniklé škody a také příčinu vzniku požáru.

HUSTÝ DÝM

V neděli 27. září ještě celý den hasiči dohašovali požár budovy starého kravína u České Olešné, na pomoc povolali těžkou techniku. Lokalitu požáru už z dálky prozrazoval hustý kouř z doutnající píce.

Jak popsal velitel zasahující jednotky profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce Miroslav Homola, přes noc požářiště hlídaly dobrovolné jednotky ze Strmilova a Studené. "My jsme ráno vystřídali směnu. Přijeli jsme s tatrou a od té doby vyvážíme hořící balíky a sutiny k dohašení," sdělil v neděli odpoledne. Hasební práce podle jeho slov ze začátku komplikoval vydatný dým a hasiči museli nasadit i dýchací přístroje.

Plné ruce práce měli až do večera. "Chtěli bychom to stihnout dnes. Pokud se to nepodaří, tak to budou muset ještě dva lidi s cisternou přes noc pohlídat a dohasit v pondělí," dodal Miroslav Homola.

BALÍKY LEHLY POPELEM

V budově, které využívalo Zemědělské družstvo Popelín jako skladovací prostory, mělo být uloženo 550 až 600 balíků sena, které lehly popelem. Před sedmi lety tu došlo k podobné události, shořel celý stoh balíků mezi obcemi Popelín a Bořetín.

Plameny zaznamenali všímaví občané, kteří požár v sobotu večer ohlásili. Podle místních obyvatel si na odlehlejší místo za ves chodily často hrát děti a mohly tak být pravděpodobnými strůjci živelné pohromy.