V Komenského hořelo ve čtvrtém patře. Poblíž byla policie a pustila se do akce

Nechat vařit jídlo na zapnutém plynovém sporáku a jít vyvenčit psa, to je recept na neštěstí, který se proměnil ve skutečnost. A i když jeden budějovický byt, kde se to stalo, zachvátily plameny, nedošlo k žádnému zranění. V blízkém okolí totiž byla policie, která se pustila do hašení a záchrany obyvatel domu ještě před příjezdem hasičů.

Takto vypadala kuchyň zasažené požárem. | Foto: HZS JčK