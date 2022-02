V pondělí ráno vyjely tři jednotky hasičů, a to profesionální ze stanice Prachatice a dobrovolné obcí Strunkovice nad Blanicí a Vlachovo Březí do Běleče k požáru rodinného domu. "Oheň zničil podkroví. Jednotky dostaly požár pod kontrolu po dvaceti minutách. Do 10. hodiny odpolední pak zabralo rozebírání střešní krytiny a dohašování ohnisek pod taškami. Vzniklá škoda činí 900 tisíc korun, příčina vzniku požáru je v šetření," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.