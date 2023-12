Ve Větřní hořel dům s pečovatelskou službou. Jeden člověk má závažné popáleniny

/FOTO, VIDEO/ V pátek 29. prosince v půl šesté navečer vypukl ve Větřní v ulici Na Žofíně v domě s pečovatelskou službou požár, podle informací z místa to bylo od svíčky zapálené v bytě jednoho z obyvatel. Oheň se rozšířil z bytu v prvním patře do celého podlaží. Na místě zasahovaly desítky hasičů, zdravotnických záchranářů a policistů, do Větřní přiletěl i vrtulník, který přepravil jednoho člověka na popáleninové centrum na pražské Královské Vinohrady.

Desítky hasičů, zdravotníků a policistů vyjeli k požáru domu s pečovatelskou službou ve Větřní. | Video: Deník/Zuzana Gabajová