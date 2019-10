Novinářům to potvrdil starosta Lenory Antonín Chrapan, který zároveň odpovídá i na další otázky.

Znamená to, že lidé se mohou vrátit do svých bytů?

Dnes se určitě lidé do svých bytů vrátit nemohou. Teprve zítra proběhne připojení zapojení elektřiny, vody a topení. Určitě to bude jen v bytovce s číslem popisným 33, tedy té nejvzdálenější od místa výbuchu, zítra nebo v neděli . V objektu třicet dva jsou nutné velké opravy, tam se nikdo o víkendu rozhodně ještě nedostane. Firmy slíbily, že se budou snažit, aby se jeden vchod mohl nastěhovat zpátky.

Co konkrétně. Už nyní jsou tu slyšet stavební stroje a pracuje se na odstraňování následků…

Začala se odřezávat voda od vedlejšího domu. Zítra ráno nastoupí topenáři plus přijede elektrikář a provede revizi vchodu. Pokud bude vše v pořádku a nic nebude protékat, tak si myslím, že by se lidé mohli večer nastěhovat.

Z toho vyplývá, že dvě bytovky zůstanou stát a není nutné je demolovat….

Ne není nutné je demolovat. V bytovce s číslem popisným 32 se bude muset jeden byt nahoře zednicky opravit a začistit, staticky je ovšem všechno v pořádku.

Co dům, který je nejvíce poškozen?

Bude demolice. Musíme oslovit firmy. V současné době připravujeme stavbu plotu kolem objektu. Víme, že tudy projíždějí auta a řidiči koukají co se děje, hned je tu zatáčka, tak aby se něco nestalo. Musíme to zajistit i z důvodu, aby tam nikdo nešel, aby na někoho něco nespadlo. Spolupracujeme s policií, která to tu bude ještě zřejmě do neděle hlídat, a pak uvidíme, co bude dál.

Zmínil jste, že se musí vybrat firma. Tu si vyberou majitelé bytů, nebo jejich správce Stavební bytové družstvo Husinec?

Ne, to jsme máme na starosti my. Tedy přesněji řečeno obec a Jihočeský kraj. S financemi se musíme domluvit. Buď to zafinancuje obec a následně dostane peníze od Jihočeského kraje, nebo společně. Dnes opět zasedala rada kraje a přislíbila peníze. Demolice nepůjde na vrub majitelů bytů.

I opravy v sousedních objektech?

Současné opravy se řeší s pojišťovnou i případné velké újmy na jednotlivých bytech. Neznáme veškeré podrobnosti. Objekty jsou pojištěné. Obálka a okna, která patří do obálky, určitě půjdou zaplatit právě z pojistek.

Jaká je konkrétní pomoc pro jednotlivé obyvatele, kteří přišli o své domovy?

Materiální pomoc v tuto chvíli nepotřebujeme. Hlavně tu finanční. Na sobotní (5. října) devátou hodinu svoláváme obyvatele obce. Ti, kdo budou chtít, mohou přijít pomoc s úklidem. A to jak vnitřních částí obou bytových domů, kde je všude sklo, a také okolí. Zajistili jsme kontejnery, kam se bude odhlížet nepořádek.

Co nyní očekáváte za pomoc od Jihočeského kraje. Hejtmanka Ivana Stráská včera slíbila zřízení transparentního účtu.

Zatím o účtu od kraje konkrétní informaci o účtu nemám. Myslím si ale, že nejdéle v pondělí bude od kraje zřízen účet. Zatím máme účet ve spolupráci s Nadací Adra, na ten mohou lidé přispívat. Jeho číslo je na obecní webové nebo na stránce www.sbirkalenora.cz. Další účet bude na lenorských webových stranách také uveden.