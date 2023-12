Z bytu se valil černý dým. Jak uvedli na svém facebooku, hasiči vykopli dveře a s hasicími přístroji vstoupili do zakouřeného bytu. Na zemi ležela žena, která nedýchala. Ihned ji vytáhli a na chodbě domu začali s resuscitací. Do minuty od zahájení oživování se hasičům podařilo obnovit dýchání, poskytli jí kyslík a poté předali do péče záchranky.