Loni firma vyrobila okolo 1700 traktorů, zaměstnává asi 450 lidí. Přestála i krizi z roku 2018, kdy musela propustit 145 zaměstnanců. „Aktuálně se věnujeme inovacím našich produktů. Máme už schválený také nový program, který nazýváme novou generací traktorů. Přibude třeba nová generace převodovek. Na trhu by měla být vidět od roku 2023 do roku 2025,“ nastínil výkonný ředitel Marián Lipovský.

Ochranná známka byla vydaná pro značku Zetor oficiálně v srpnu 1946. „Vznikla spojením názvu písmene Zet používaného Zbrojovkou a posledních dvou písmen slova traktor,“ uvedla v Internetové encyklopedii archivářka Markéta Jančíková.

Jen v prvním roce se prodalo přes 3500 kusů modelu 25. Do roku 1961 opustilo továrnu 160 tisíc kusů, z toho sto tisíc do zahraničí. Prvním modelům chyběla bezpečnostní kabina. Tu získaly Zetory od roku 1968. „Poprvé byla na Crystalu. Jinak předtím to byla budka řidiče, která ho pouze chránila před povětrnostními vlivy. Neměla bezpečnostní charakter. Crystal dostal název podle toho, že kabina byla průhledná a čistá jako křišťál,“ přiblížil dlouholetý zaměstnanec a znalec historie firmy Miloš Šubr.

Zetor si získal za dobu své existence také řadu fanoušků. Objevil se v písni kapely Visací zámek, ve finských Helsinkách se po něm jmenuje bar. „Příznivci nám neustále posílají fotky na sociální sítě. Jedna naše fanynka má Zetor i vytetovaný na předloktí. Poslali nám také fotku ze svatby, kde byl Zetor i na prstenech,“ zmínil vedoucí marketingové komunikace Dominik Moser.

Oslavy budou online

Oslavy výročí musel výrobce traktorů kvůli covidu přesunout do online prostředí. „Vytvořili jsme speciální logo k výročí a další materiály, které budeme postupně zveřejňovat po celý rok na našem speciálním webu. Spustili jsme už 3D prohlídky našich traktorů,“ řekl Lipovský.

Právě nynější covidová krize bude podle ekonoma Petra Pelce pro Zetor velkou zkouškou. Podnikatelé, kteří odebírají stroje Zetoru, mají totiž před sebou dráhu omezování. „Pokud nastane znovu objednávání strojů, bude to za dva roky. Konkurenčních firem je hodně," podotkl. Ekonom sdělil, že Zetor bude muset vyprodat zásobu strojů, které má, hodně inovovat a posunout se do elektromobility. „Ale krizi ustojí,“ míní.

Historie brněnského Zetoru:

* 15. března 1946 byl vyrobený první traktor firmy Zetor, jednalo se o model 25.

* 1,3 milionu kusů je celkový počet prodaných traktorů Zetor od roku 1946 do současnosti.

* Zhruba 450 zaměstnanců nyní pracuje ve firmě Zetor, dalších 61 pak v dceřiných společnostech.

* Firma aktuálně traktory prodává asi do 140 zemí světa. Velký potenciál cítí v Myanmaru, Filipínách nebo Bangladéši.