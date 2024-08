Co si pod burleskou vůbec představit? „Je to forma performativního umění, vystoupení má nějakou myšlenku. Důležitá je estetika, jak tanečnice vypadá, co svým vystoupením sděluje, jaký je kostým. Je to svým způsobem divadlo,“ představuje druh umění spojený s kabaretem Michaela Chejn Peřinová. Tanečnice náročné kostýmy rafinovaně svléká a postupně se odhaluje. „Rozdíl mezi klasickým striptýzem a burleskou je v tom, že tanečnice se celá nesvlékne, ale zůstává v prádle,“ objasňuje Michaela Chejn Peřinová.

Poprvé v krajském městě

Sama se tomuto typu performance věnuje deset let. „Chodila jsem v Praze na vystoupení jako divák a znala jsem holky, které začaly burlesku dělat, a zalíbilo se mi to,“ vypráví tanečnice, která se učila úplně sama praxí. „Dneska máme možnost chodit do kurzů, tenkrát ne, bylo to něco nového, co producenti začali pořádat na naší kulturní scéně, a to na základě zkušeností ze zahraničí,“ pamatuje si.

close info Zdroj: Foto: se svolením Michaely Chejn Peřinové zoom_in Lenka Drncová coby Gina Grollfoto.

Před rokem mohli Budějčáci vidět Budweis Burlesque Show poprvé. „Velmi dobře a pozitivně nás přijali, až jsme byli sami překvapení. Bylo vyprodáno,“ vzpomíná tanečnice a myslí si: „Tady to lidem fakt chybělo, nemají většinou možnost jezdit do Prahy a do Brna.“ A tak se rozhodla v show, která bude lidi bavit, pokračovat dál.

Pět vystoupení

Nyní po prvních vystoupeních se blíží další, a to 14. září v Horké vaně. Připravuje ho s kolegyní, začínající burleskou Lenkou Drncovou, s níž tvoří produkční tým BudBurleska. „Uvidíte další formy burlesky a vystupující, kteří mají určitý styl a svou prezentaci,“ představuje blížící se večer a dodává, co dalšího příchozí čeká: „Burleska se spojuje i s drag, to znamená, že vystupující je transgender, na pódiu se prezentuje ve své roli jako žena.“

Obě pořadatelky také budou mezi pěti účinkujícími. „Já jsem klasická burleska s přesahem do současné neo burlesque. Mám klasické i moderní kostýmy, propojuji současnou hudbu s tou klasickou burlesque,“ přibližuje svůj styl, který tančí coby Yassmine de Mortifére. Kolegyně Lenka Drncová zase vystupuje pod pseudonymem Gina Groll. Podle Michaely Chejn Peřinové do Českých Budějovic zvou nejzajímavější performerky a performery z Prahy či Brna. „Jsou to profesionálové nebo jsou dobří něčím, co může burleska nabídnout, v čem je originální,“ doplňuje.

Takových vystoupení chystají dámy pro krajskou metropoli více. Například v říjnu se představí začínající burlesky a tanečnice, které se věnují burlesce jako koníčku. „Je to pro ně další skvělá šance, někde vystoupit, bude to větší všehochuť, třeba deset účinkujících,“ zve Michaela Chejn Peřinová.

Každý kostým je originál

Choreografii na podium si Michaela Chejn Peřinová vytváří sama. „Většinou je ta myšlenka moje, pak s nějakým nápadem realizace kostýmu přijde návrhářka a je to vzájemná práce. Já vím, co tam chci. Jde o ten celek – téma, hudbu, kostým, choreografii, aby to sedělo, aby to fungovalo v celém vystoupení,“ říká. Někdy konzultuje své číslo s choreografy. „Jde mi o techniku tance a dramaturgii,“ dodává tanečnice.

Upozorňuje také na důležitost a propracovanost kostýmů. „Nedají se nikde sehnat, musí se nechat ušít u návrhářů jako originál,“ vysvětluje. Ženy si oblečení na podium také upravují samy. „Když si něco koupí, různě si je oživí, dozdobí a přešijí. Nechceme laciné věci,“ tvrdí. Make-up si prý tanečnice líčí samy, před vstupem na scénu si pomáhají s úpravou kostýmů a podporují se. Součástí všech představení je také důležitá pomocnice, které se říká stage kitten, zná program a stará se o hladký průběh. „Připraví na pódiu rekvizity, které potřebujeme, potom uklidí šaty a rekvizity, poté chystá další vystoupení,“ přibližuje tuto důležitou úlohu Michaela Chejn Peřinová.

Burlesce se věnují také muži, kterým se říká boylesque. „Mezi zkušenými a učenými tanečníky je větší procento mužů,“ uvádí možná překvapivou informaci Michaela Chejn Peřinová.

close info Zdroj: Foto: se svolením Michaely Chejn Peřinové zoom_in Produkční tým BudBurleska chystá do Českých Budějovic představení burlesky.

Burlesku by s Lenkou Drncovou rády rozšířily příští rok i dále po jihu Čech, plánují ji uvést například v Táboře. Dále by rády v Českých Budějovicích našly stálou scénu.

Michaela Chejn Peřinová se burleskou zabývá profesionálně. Ale dodává: „Vždycky jsem měla více prací. Mám ráda, když moje profesní působnost není jednotvárná. Někdy je to těžké, tak jako v každé umělecké činnosti,“ usmívá se žena, která se věnuje grafice, fotografuje ženy, je modelkou a hosteskou. V současné době ve volném čase také studuje psychologii.

Burlesky v Českých Budějovicích

Dále pořádá kurzy burlesky, jednou za čas i workshopy v Českých Budějovicích. V blízké době chystá, jak říká, malý kurz pro pět šest žen i do krajského města. „Mám ráda spíš malé skupiny. Ženám se věnuji individuálně, chci každou poznat,“ tvrdí. Některé, jež učí, již viděly představení Yassmine de Mortifére, jiné se s burleskou ještě nesetkaly. „Seznámím je s burleskou od základu, udělají si představu, jak burleska vypadá, jaká je její filozofie. Pak si to zkusí prakticky od chůze, póz, tanečních specifik a nejen to,“ zve Michaela Chejn Peřinová. Nezáleží na tom, jaké mají taneční zkušenosti.

Burleska se hodí podle Michaely Chejn Peřinové pro všechny ženy bez ohledu na věk, postavu i vzhled. „Je o tom přinést ženě možnost realizace a splnění snů. Dotýkáme se vědomí vlastní hodnoty, sebepřijetí, i přijetí zdánlivých nedostatků, které si dotyčná myslí, že má. A z těch nedostatků vytvoří plus a ukáže se třeba časem i publiku,“ líčí Michaela Chejn Peřinová. “Když má žena odvahu a chce si to zkusit před lidmi, je to velký výstup z komfortní zóny, ale není nemožný,“ pokračuje.

Strach nebo stud prý nevadí. „Snažím se ty holky motivovat, říkám jim, že je jedno, jestli jim něco nejde, ať si to dělají, jak potřebují a jak to cítí. Postupem času si k tomu každá dojde sama a najde svůj styl,“ ujišťuje Michaela Chejn Peřinová a dodává: „Hlavní je mít svůj osobitý přístup.“