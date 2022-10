„Učila jsem ve své třídě chlapce ze sociálně slabé rodiny, který byl ale kvalitou osobnosti perfektní, stejně tak i jeho rodina. Přišlo mi nesmírně líto, že by se tento kluk neměl účastnit například lyžařského kurzu, protože na to jeho rodiče nemají peníze. Vždyť právě na základní škole si mnozí z nás najdou přátele na celý život a právě při akcích, jako je lyžařský kurz, se takové vztahy navazují nebo utužují. Také tím dostávají děti širší rozhled a motivaci do života, k učení a práci. A částečně se tak smazávají i sociální rozdíly,“ přiblížila Andrea Škardová důvod, který ji vedl k založení charitativního spolku.

Andrea Škardová založila s kamarádkami spolek v roce 2017.Zdroj: archiv Andrey ŠkardovéNebyla sama, přidaly se k ní ještě další tři kamarádky, a tak je Lilly, z. s. od roku 2017 na světě. Složení je: dvě učitelky, dvě administrativní pracovnice. „S mojí kolegyní, paní učitelkou, Lucií Struskovou, jsme si v praxi mnohokrát ověřily, že i když se rodiče snaží, tak třeba kvůli nižšímu vzdělání, aktuální nezaměstnanosti nebo zdravotním důvodům, mají málo peněz a nemohou si některé věci pro děti dovolit. A protože nespadají do žádných tabulek, nepřispěje ani stát. My jsme ale chtěly, aby se i takové děti mohly plně zapojit do kolektivu a být jeho součástí,“ vysvětlovala. „Jsme jednoduše spolek čtyř holek, které byly znepokojené tím, že se něco takového opravdu děje,“ dodala s pousmáním.

Od doby založení pomohl spolek čtrnáctce dětí ze čtyř jihočeských škol. „Přispíváme dětem na školní pomůcky, lyžařské výcviky, různé akce pořádané školou, plavecké výcviky, školní družinu, školní kroužky,“ přiblížila Andrea Škardová. V praxi to dle jejích slov funguje tak, že základní škola prostřednictvím třídního učitele zprostředkuje příběh rodiny a zažádá o pomoc. „My na základě smlouvy poskytneme určitou finanční částku, kterou pošleme na účet školy, a ta nám na konci roku pošle vyúčtování. Je to v celku jednoduché,“ popsala zakladatelka spolku Lilly s tím, že podpora může být poskytnuta po delší dobu školní docházky, anebo jen na dobu kratší. „Příkladem je třeba rozvod rodičů, kdy ten první přechodový rok bývá většinou finančně náročný,“ dodala.

Coby nezisková organizace, která není podporovaná státem, jsou dámy ze spolku Lilly odkázány na finanční dary kamarádů, známých, lidí, kteří je znají osobně. „Je to taková korunka ke korunce,“ řekla Andrea Škardová, která by ráda pomohla co nejvíce dětem. „Do budoucna doufáme, že si splníme náš sen podpořit mnohem více dětí. K tomu bychom však potřebovali více finančních prostředků,“ poznamenala.

A co ji na tom těší nejvíce? „Asi ta upřímná úleva rodičů dětí. Když dostanou zprávu, že příspěvek pro jejich děti byl schválen, říkají mi, že si nemysleli, že je něco takového možné. Těší mě i pohled na děti, které jsou tak více součástí kolektivu a mohou mít to, co ostatní děti. Rodiče jim díky finanční pomoci od nás koupí třeba novou aktovku, penál nebo boty na tělocvik a nemusí volit mezi jedním nebo druhým,“ řekla Andrea Škardová. „V tomto období, kdy mnoho rodičů přišlo kvůli předešlé době o práci, a z médií slýcháme, že se vše bude dále zdražovat, myslím, že je téma našeho spolku více než aktuální,“ dodala na závěr.