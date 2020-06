Prvních 14 dnů bylo v útulné kavárně naproti základní škole zavřeno. „Potom jsme otevřeli výdejové okénko mezi futry, kde jsem fungovala pouze já. Prodávala jsem jen kávu. Všech sedm kolegyň, se kterými jsem spolupracovala, muselo zůstat doma,“ přiblížila provozní a majitelka kavárny.

Předzahrádku kavárna neměla, ale využívala průjezdu. „Během nuceného uzavření jsme dostali k užívání od pana domácího průjezd, ve kterém jsme vybudovali zahrádku. Tu jsme otevřeli hned, jak to bylo možné,“ popisuje Gabriela Chmelařová s tím, že to bylo jedenáctého května. Nyní je Kavárna Matice, která oslavila v květnu čtyři roky, znovuotevřená celá, včetně zahrádky.

Důležité bylo podle majitelky vydržet a nezavřít úplně. Zda se do kavárny nyní pohrnou hosté, ale neodhaduje. „Nevím, jestli slovo pohrnou, je to správné, ale myslím, že bylo velmi důležité udržet ten oheň a nezavřít úplně. Hosté rychle zapomínají. My nejsme závislí na turistech, ale na místních, na sousedech, tak to vidíme pozitivně,“ říká. Jako plus vnímá to, jaký mají kavárníci vztah s hosty. „Každý je pro nás důležitý a vzácný. Předností Kavárny Matice je to, jaký vztah jsme si dokázali se sousedy vybudovat, okouzlující prostředí a to, že děláme věci srdcem,“ zamýšlí se majitelka, kteráv Kavárně Matici chystá spoustu akcí.