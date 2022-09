Společnost koupil v roce 2020 od tehdejšího majitele Jaroslava Hulíka. „Předchozí majitel se dostal do důchodového věku a neměl to komu předat, tak jsme se dohodli, že mi firmu přenechá. Přišlo to vhod, protože jsem byl rozhodnutý, že si postavím sýrárnu na zelené louce,“ vyprávěl nový majitel, který se sám výrobě sýrů věnuje již dvacet let. „Kdysi jsem tu dokonce pracoval, takže historii znám, proto to byla jasná volba,“ narážel Jan Bareš na slavnou minulost jarošovské Sýrárny.

Její historie se totiž začala psát už v roce 1927, kdy se výrobě sýrů v Jarošově nad Nežárkou věnovala rodina Brunnerů. Aby jejich sýrařská tradice mohla pokračovat, nechal Jan Bareš udělat ochranné známky na sýry, na jejich výrobu používá tradiční technologické postupy. „Vše se dělá ručně, balí ručně, není to žádná strojová výroba,“ poukázal na jedinečnost produktů, z nichž některé se mohou pyšnit oceněním Chutná hezky. Jihočesky.

Renovovala jsem křeslo Heinricha Himmlera, říká čalounice Bedřiška Staňková

V současné době jich ve sklepích Jarošovské sýrárny vzniká šedesát. Vedla másla, mléka, zákysů nebo jogurtů tu šestice lidí dělají také všechny možné delikatesy. „Vyrábíme sýry francouzského typu nebo sýry zrající pod mazem. Ty vznikají tak, že na povrchu sýra pracuje bakterie, která požírá mléčný cukr, čímž se vytváří specifická vůně a kůra sýra, která výrobek navíc zakonzervuje, aby se nekazil,“ vysvětloval Jan Bareš s tím, že jejich jednoznačně nejoblíbenějším produktem je Jarošovský Romadur.

„Vše je dělané poctivě, nejsou to žádné šmakulády. Našim cílem je zachovat kvalitu, nepřidáváme tak do výrobků žádné konzervanty ani stabilizátory,“ narážel Jan Bareš současně také na trvanlivost. „Zatímco u některých tvarohů je trvanlivost jeden, dva měsíce, náš má trvanlivost pár dnů,“ dodal.

Chyběl mu pokec v letadle, vyvinul na to aplikaci. Sleduje ji i Airbus Ventures

V hlavě už má i plány do budoucna. „Lidé jezdí na Moravu do sklípků na víno a jiné dobroty, tak sem budou jezdit na naše sýry. To ale znamená udělat pro to zázemí, “ nastínil. Zapotřebí bude dle jeho slov i nová technologie, protože potenciál sklepů je skutečně obrovský. „Dokážeme denně zpracovat až pět tisíc litrů mléka,“ řekl Jan Bareš. Zvládnout to chce ale sám bez dotací, snad jen s partnerem a partou zaměstnanců.

Koupit výrobky z dílny Sýrárny Bratří Brunnerů je možné ve firemním obchodě v Jarošově nad Nežárkou, nebo na jejich internetových stránkách syrarnabb.cz a následně vyzvednout na některém z výdejních míst. Cílem je však získat odběratele nové. „Roky se tu vyrábělo pro řetězce, s tím jsme ale skončili. Když člověk vidí, za kolik to od nás berou a kolik to stojí na regálu, jako prvovýrobci jsme na tom strašně biti. Je to ale všechno o mně, jak já budu úspěšný ve shánění odběratelů,“ řekl na závěr.