„Určitě věnovat se malování ovlivnilo mé onemocnění, v hlavě mi rezonovalo, zastav se nebo zastavme se, zklidněme. No a tak jsem to začala zkoušet a čím dál tím víc mne bavilo vnímání toho, že čas se vypne a já si po plátně tančím. Začátky byly zlehka, ale pak jsem přidávala na intenzitě. Hlavně bylo důležité naučit se pořádně malířské řemeslo, vědět zákonitosti, jak na to. Bez toho by to nefungovalo," říká Zuzana.

Zhlédnout díla Zuzany Kotisové je možné v borovanském klášteře.

Na tom úplném začátku potkala Emila Kolaříka, ten její tvorbu určitě ovlivnil. Pro něj byl důležitý symbol ženství, hodně maloval ženské akty a Zuzanu několikrát přizval na své výstavy. Stejně jako on zkoušela akty také, podle jejích slov šťavnaté zadky. „Emil mi vždy říkal, abych nemalovala to, co vidím kolem sebe, ale to, co mám v sobě. Vtloukal do mne, ať je to pocitové. Taky s nadsázkou říkal, ať se na všechno vykašlu a do obrazů vtisknu hlavně a především sebe, to své osobité razítko," dodává. Další vyučující byl Jaroslav Platil, který ji mimo jiné učil, že je zodpovědná za každý svůj tah.

Děti, ženy a ženství

Zuzana prošla různými malovacími obdobími a k jejím oblíbeným tématům pořád patří děti, ženy a ženství. A také sakrální oblast je jí blízká. Tvorbu a vše kolem ní ovlivnilo i přestěhování z města, když objevili statek v Doudlebech. „Já jsem se vlastně vrátila do dětství, měli jsme zde chatu. V myšlenkách na ni mi utkvěla ta šťavnatá zeleň. Teď bydlíme pod farou a když jsme sem přijeli poprvé i přes nehorázný nepořádek jsme s mužem věděli, že je to ono. Původně jsme se šli podívat na pracovní prostor. A v tom malém doudlebském statečku u řeky to prostě naskočilo a my jsme tam tu nádheru prostě viděli, " uvádí.

Ale nepřišla přestavba či rekonstrukce, stavbu zbourali a začali znovu na zelené louce. Snažili se o to, aby objekt pojali ve stejném duchu. V roce 2012 se do Doudleb přestěhovali natrvalo. Do té doby se s manželem naplno věnovali práci a své firmě. A tam obklopena přírodou a úplně jiným životem než je ve městě, začala vyplouvat na povrch potřeba tvořit. Když dozrála, přišel čas na to zkoušet čím dál víc a častěji malovat. Sama také vnímá, že její pracovní tempo a tím podmíněný život zastavila nemoc. Od roku 2017 maluje Zuzana denně. Ze začátku brala své malování jako koníčka, zájem či činnost, která ji baví dělat a pronajala si v centru Budějovic atelier.

Ponořená do svého světa

„Zkoušela jsem malovat i doma, kde mám pořád k tomu vyhrazené místo, ale tam to nejde, pořád mne něco vyrušuje. Nejdřív jsem měla prostor hned vedle náměstí, ale teď je o kus dál. Těším se sem, jsem zde sama za sebe, někdy mne navštěvují přátele a známí. Čas a dny, které zde trávím si určuji sama, jsem tu ponořená do svého světa malování. Čas a dění kolem neexistují," říká.

Zuzana vnímá, že se skrze obrazy lidem otevírá a nechává jim nahlédnout do svého světa. V malbě se vyškolila a neustálý posun lze zaznamenat i na výstavách, které jsou časté. Lidé mají o její obrazy zájem. „Mne samotnou ten posun také baví, řídím se hodně svými emocemi, ať už v tématech či barevnosti. Občas se s některým z obrazů nemůžu rozloučit, do každého vkládám kus sebe. Ale vím, že jednou za čas je dobré atelier úplně vyčistit a začít znovu," uzavírá Zuzana Kotisová.