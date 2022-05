První oficiální sídlo měla firma podle jejího jednatele Ladislava Dolejše od roku 1994, a to v penzionu U Kloudů. „Tam byly první kanceláře pro obchodní činnost,“ vzpomněl na dobu minulou.

O dva roky později následovalo stěhování do rozsáhlého areálu bývalých pozemních staveb v ulici Za Nádražím. Ta nejzásadnější změna ale nastala v roce 1999, když byla v písecké společnosti zahájena výrobní aktivita. „Do té doby jsme obchodovali,“ vyprávěl. „Mateřská společnost v Itálii tehdy zjistila, že se tu nejen dobře obchoduje, ale dá se tu i vyrábět,“ řekl Ladislav Dolejš.

V těchto prostorách vydržela společnost 17 let. S navyšující výrobou ale začal být areál pozemních staveb nejen těsný, ale také nedostačující z hlediska logistiky, a tak italští majitelé přišli s doposud největším rozhodnutím, co se budoucnosti písecké firmy týče. „Došlo ke stavbě nového moderního průmyslového výrobního areálu v průmyslové zóně. Areál byl tehdy velmi velkoryse koncipován,“ narážel Ladislav Dolejš na velikost 2000 metrů čtverečních. „Za těch osm let jsme tento prostor zaplnili moderní technologií, každý rok rozšiřujeme výrobu,“ dodal jednatel společnosti s širokým portfoliem výrobků. „Když začnu těmi nejjednoduššími, jedná se o standardní tlačítka, která najdete na výtahu, na různých strojích. Dalšími výrobky jsou prvky průmyslové automatizace. Jedná se o přístroje, které najdete v rozvaděčích průmyslových strojů. Poslední výrobkovou řadou jsou velmi zajímavé a velké stykače řady až sto patnáct ampér,“ přiblížil s tím, že pro tento rok zde připravují transfery dalších dvou výrobkových linek. „První budu stykače až do velikosti sto padesát ampér, druhou výrobkovou řadou budu hlavní vypínače, které budou až do tří set ampér,“ řekl jednatel společnosti, jejíž loňský roční obrat činil více než 82 milionů korun.

Dobře si je vědom, že bez zaměstnanců by to nešlo. Těch je zde v současné době 65, všichni mají dlouhodobé smlouvy. „Když jsem sem před lety nastupoval, majitel mi řekl: ‚Tvůj cíl je to, abychom když výroba klesne o třicet procent, nemuseli propouštět.‘ Což se mi líbí. O své lidi se musíme postarat,“ řekl rozhodně.

Dodal, že se zde v maximální možné míře snaží také všechny kolegyně a kolegy zapojovat do života společnosti. „Protože jsme relativně malý tým, můžeme se lépe poznat a tím se i snáze respektovat. Jsem přesvědčený, že v jakékoliv lidské společnosti je respekt velmi důležití – vždyť lidsky jsme si všichni naprosto rovni, jen v práci máme odlišné role. My pracující v kanceláři nemáme velkou přidanou hodnotu, to těch pětačtyřicet lidí, kteří u nás pracují ve výrobě. My jsme tu od toho, abychom jim vytvářeli podporu. LOVATO dokáže dát zaměstnanců přístup, který věřím, že je lidský, není povyšující ani ponižující,“ poukázal na to, v čem jsou zde trochu odlišní.

Zaměstnanci zde pracují na jednosměnný provoz, všichni bez rozdílu mají možnost si vybrat, jestli přijdou do práce na šestou, sedmou nebo osmou hodinu. „Mají rovněž možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu. Hodně lidí to využívá. Pro nás je to trochu komplikace, cítíme ale, že pro lidi je to důležité,“ potvrdil Ladislav Dolejš domněnku, že v LOVATO Electric s. r. o. jsou zaměstnanci na prvním místě.

Už na konci května zde otevřou novou část výrobního areálu o velikosti šestnáct set metrů čtverečních. Přijmout zde chtějí do léta 15 nových zaměstnanců, do budoucna pak dalších cca 40. „To rozhodnutí o rozšíření přišlo v době covidové krize. Pro mě je to důkazem, že má mateřská společnost dlouhodobou strategií, kterou naplňuje. Covid je jen překážkou, možná přibrzděním, ale ne zastavením. V České republice je společnost třicet let a cesta to byla podle mě velmi úspěšná. Jsem hrdý, že mohu ve společnosti působit,“ uzavřel Ladislav Dolejš povídání.