Zvýšenou poptávku po pivech v lahvích potvrzuje Dušan Krankus, ředitel a člen představenstva Dudáka – Měšťanského pivovaru Strakonice, a. s. „U lahví jsme zaznamenali nárůst o zhruba deset procent,“ uvedl.

Co se týče prodeje sudového piva, ten dle jeho slov klesl oproti roku 2019 o 26 procent. „Vždyť v loňském roce byly hospody ve svém provozu omezeny na téměř sto třicet čtyři dní a v letošním roce nebude o moc lepší,“ řekl s tím, že v uplynulém roce se jejich tržby propadly o 21 milionů korun.

Opačný problém měli v rodinném pivovaru Bohemia Regent v Třeboni. Jak uvedla obchodní manažerka Petra Bártová, k poklesu prodeje došlo u lahvového piva. Zapříčiněno je to ale podle ní změnou cenové politiky z konce roku 2019 a začátku 2020 u velkých prodejců. V prodeji sudového piva tuzemským zákazníkům se pandemie koronaviru se však příliš neprojevila. „Tím důvodem je jednak jeho vyšší kvalita po instalaci nového pasteru, jednak dobrá letní sezona,“ vysvětlovala Petra Bártová.

Nejvyšší výstav v historii

Úspěšný byl přes všechny komplikace spojené s koronavirem loňský rok pro Budějovický Budvar.

Podle ředitele Budějovického Budvaru Petra Dvořáka se výstav piva loni meziročně zvýšil o 51 tisíc hektolitrů a dosáhl objemu 1,730 milionů hektolitrů. „To je nejvyšší výstav v historii pivovaru,“ komentoval situaci.

Dodal, že v prodaném množství piva rostl národní pivovar jak na exportních trzích, tak na trhu domácím. „Tradičně naše prodeje táhl nárůst exportu na klíčových trzích, zejména pak v Německu, nicméně dobrou zprávou je také více než dvouprocentní nárůst objemu našeho prodaného piva na domácím trhu,“ komentoval výsledky.

Na exportních trzích prodal loni Budějovický Budvar o téměř tři a půl procenta více celkového objemu piva než v roce 2019.

K dobrým prodejním výsledkům přispěly podle Petra Dvořáka klíčové projekty loňského roku, a to uvedení Budvaru 33 – prvního hořkého ležáku – na domácí trh a změna designu celého obalového portfolia, jak na domácím tak na všech exportních trzích. Ležák si u zákazníků získal příznivou odezvu, a tak na jaře loňského roku uvedl pivovar na trh i jeho balenou verzi. „Také díky spuštění nové lahvové stáčecí linky do provozu na konci předloňského roku jsme byli schopni pružně zareagovat na masivní přesun objemu piva ze sudů do lahví,“ pochvaloval si ředitel Budějovického Budvaru.

Chudší o desítky milionů

I on ale musel kvůli celosvětové pandemii koronaviru počítat s propadem tržeb. „Budějovický Budvar přišel vlivem opatření souvisejících s koronavirem o desítky milionů korun, zejména kvůli zavřeným hospodám a restauracím, ale například i celoročním uzavřením návštěvnického centra pivovaru,“ komentoval Petr Dvořák situaci s tím, že celkové tržby za pivo rostly o jedno procento oproti předcházejícímu roku. „Tedy pomaleji než růst objemu. Zde se projevily chybějící tržby za sudové a tankové pivo,“ dodal.