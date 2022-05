Přátelství je pojilo už od dětství, a protože vydrželo, rozhodli se před rokem spolu podnikat. Vyrostli na vesnici, a tak mají blízko k hospodaření a přírodě. Zemědělstvím se zabývali hlavně jejich prarodiče, kterým dodnes pomáhají, třeba v létě se sušením sena. Je zaujalo pěstování, konkrétně microgreens nebo - li mikrozelenina. Ta se konzumuje už velmi brzy po klíčení a používá se třeba ke zvýraznění chuti či k estetickým účelům. Dá se využít jako příloha i jako hlavní složka. Stává se stále populárnější a pro svou intenzivní chuť více a více oblíbenější mezi kuchaři, kteří vymýšlejí nové způsoby, jak ji využívat. Obsahuje totiž plno vitamínů, antioxidantů a dalších tělu prospěšných látek. Tomáš Kazík, David Brašnička a Martin Maňhal se rozhodli mikrozeleninu pěstovat a jsou hlavní aktéři, kteří stojí za Zahrádkou blahobytu.

„Na políčku za barákem už si delší dobu pěstujeme bylinky a rozhodli jsme se to zkusit, protože tady mikrozelenina až tak rozšířená není. Myšlenka propojení pěstitelství s moderní dobou nám přišla hodně zajímavá. A bydlíme na kraji vesnice a máme k dispozici pozemky, na kterých se dá hospodařit," říká Tomáš. Když si o mikrozelenině zjistili potřebné informace, opatřili si klíčící misky a prostor, začalo samotné pěstování. Často se jich lidé ptají, jak pěstovat správně, aby rostlinky vypadaly tak krásně, jako ty jejich. Ale vzhledem k tomu, že projektu věnovali hodně času, úsilí a financí, své now how jen tak neprozrazují. „Myšlenka na naši Zahrádku blahobytu vznikla více než před rokem a s vervou sobě vlastní jsme se do toho pěkně vrhli. Každý projekt potřebuje na správný vývoj nějaký čas a tak to bylo i u nás. Původně jsme hodně oslovovali a spolupracovali s restauracemi a ten zájem byl velký, což nás mile překvapilo," uvádí Martin. „Bohužel nám to covidová doba překazila a v říjnu pro nás přišel tvrdý lockdown, " dodává Tomáš.

Když se restaurace zavřeli, začali své úsilí směřovat i na jednotlivé odběratele. Zájem je velký a v současné době mají dvě výdejní místa, jedno v Budějicích v bistru Cobliha a druhé v Dívčicích. „Cobliha byla jednou z prvních restaurací, se kterou jsme začali spolupracovat a moc si vážíme, že nám vlastně takhle pomáhají. Pamatuji si, jak jsme tam přišli poprvé, docela nervózní a když nám bylo sděleno, že se jim to moc líbí a berou, bylo to skvělé," vysvětluje David.

Rozvoz mikrozeleniny čítá kolem stovky objednávek, a tak pomáhají i externisté. A nejen s rozvozem, také s dalšími věcmi, které jsou pro plynulý chod Zahrádky blahobytu nezbytné. Bez nich by to prý nešlo. S příchodem teplého počasí se také začali zúčastňovat trhů, soustředí se na krámky se zdravou výživou a plánují také oslovit mateřské a základní školy. V nabídce mají 12 druhů rostlin a sem tam si zkusí nějakou šmakuládu, třeba krvavý šťovík a další. Oblíbeným favoritem je hrášek.

"Momentálně nás nabíjí, když potkáváme spokojené zákazníky, čteme kladné ohlasy. Těší nás, že se jim líbí nejen ta estetická stránka, ale oceňují jedinečnou chuť mikrozeleniny. Určitě neusneme na vavřínech, máme spoustu plánů a pevně věříme, že se nám bude dařit," uzavírá Martin Maňhal.