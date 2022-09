Jednou z prvních zakázek, kterou společnost realizovala, byla rekonstrukce schodiště zimního stadionu, následovala rekonstrukce cukrárny U Holečků. Dnes provádí Casta a. s. především generální dodávky staveb „na klíč“ a má na svém kontě stovky realizací staveb všeho druhu a rozsahu. „Investorům nabízíme i pomoc s inženýringem a projekční fází, jsme zvyklí realizovat zakázky formou design & build, kdy si prováděcí projektovou dokumentaci zajišťujeme sami. Realizujeme veškeré pozemní stavby – od průmyslových a logistických staveb, přes budovy občanské vybavenosti, zejména pak obchodní centra, hypermarkety a supermarkety, a to jak jejich novostavby, tak rekonstrukce, až po rezidenční výstavbu,“ přiblížil činnost Casty a. s. její výkonný ředitel Martin Plechata.

V Písku, kde má firma sídlo, narazíte na její stopy často, i když Casta rozhodně není pravidelným dodavatelem staveb pro město nebo Jihočeský kraj, spíše jde o vlastní developerské aktivity a stavby pro potravinářské řetězce jako je LIDL nebo KAUFLAND. Jejich rukopis je možné najít například v bytovém domě Portyč, rezidenci Pod Píseckými horami, která se stala absolutním vítězem v celorepublikové architektonické soutěži Realitní projekt roku 2013, za zmínku stojí i hotel Biograf, citlivě zrekonstruovaný objekt v historickém centru s názvem Drlíčov, nebo nová prodejna LIDL či zrekonstruovaný a rozšířený obchodní dům Kaufland. V roce 2017 získala Casta navíc ocenění Firma Písecka v soutěži pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou. Ocenění se dostalo i dalším rezidenčním stavbám realizovaným v Praze, jako např. Rezidence Červený dvůr nebo BD Zelená Libuš. Na dotaz, jaké druhy staveb firma realizuje nejraději, uvedl další ze zakladatelů František Machač: „My máme rádi všechny druhy staveb, nejraději ale ty, které jsme ještě nikdy nerealizovali, protože to je pro nás takové novum a vždy je to výzva a profesní posun.“

Bytový dům Zelená libuš.Zdroj: Casta a. s.Casta a. s. má díky svým realizovaným projektům dobré jméno nejen v jižních Čechách, ale v celé republice a historicky i na Slovensku. Jak ovšem sami pánové uvádějí, styl stavění se od dob založení společnosti hodně změnil. „V devadesátých letech bylo vše přímočařejší, asi i jednodušší, nekladl se takový důraz na administrativu a celkově řízení a kontrola výstavby nebyla tolik systémová a důkladná,“ řekl Milan Nousek. Toto ale neplatilo pro německé investory, pro které Casta také stavěla a kteří už tehdy striktně vyžadovali dodržování jejich stavebních manuálů, na což si Casta zvykla a byla to pak i její výhoda vůči konkurenci.

„Sice tehdy nebyly žádné mobily a internet, bez nichž si dnešní dobu už nikdo nedovede představit, ale ty byly nahrazeny větším nasazením, kreativitou a obětavostí lidí, která dnes není samozřejmá,“ uvedl František Machač. „Když jsme stavěli první stavby a chtěl jsem někam zavolat, musel jsem jet k telefonní budce, tam bylo utržené sluchátko, tak jsem jel k jiné. Odtud jsem volal na betonárku, kde jsou, oni, že jedou. Tak jsem jel zase na stavbu, beton nikde, tak jsem musel na betonárku… Jezdilo se mnohem víc - a to nebyly žádné navigace, pěkně s mapou v ruce,“ vyprávěl Pavel Mácha a dodal, že

lidská práce je však nezastupitelná. „Nevím, jestli jsem někdy pracoval intenzivněji, než v našich začátcích. Do toho jsme zakládali rodiny, bylo to opravdu strašně hektické období,“ doplnil František Machač. „Měli jsme to tak nastavené. Říkali jsme si, že jestli Casta vydrží a prosadí se nebo ne, to je všem jedno, že po nás nikdo ani neštěkne. Někdo by byl možná dokonce i rád, že má na trhu o soupeře méně. To pro nás byl obrovský hnací motor,“ vzpomněl Milan Nousek.

Všichni tři se nicméně shodují, že za úspěchem společnosti stojí lidé. „A my máme to štěstí, že jsme se už od samého začátku obklopili kvalitními lidmi na všech pozicích,“ řekl Milan Nousek. „Jsou to lidé, kteří té práci dávají opravdu hodně, rozhodně víc, než musí. Jsou aktivní, iniciativní, ochotní dělat přes čas, vzít na sebe odpovědnost a zároveň uvažují a jednají týmově a profiremně, záleží jim na výsledku i na dobré reputaci. Takoví lidé jsou na trhu práce cenní a firma si jich velmi váží a snaží se jim vytvořit zajímavé podmínky,“ dodali shodně František Machač a Martin Plechata.

Martin Plechata, výkonný ředitel.Zdroj: Foto: Casta a. s.Za zmínku jistě stojí i fakt, že v letošním roce, kdy Casta a. s. slaví třicet let existence na trhu, se rozhodla založit Nadační fond Casta, ze kterého poskytuje finanční podporu v sociálních, zdravotních, sportovních, kulturních a dalších oblastech, zejména se zaměřením na písecký region. Jako symbolický počáteční vklad vložila do fondu za každý den své třicetileté existence třicet korun. „Tím to samozřejmě nekončí. Částky, které na tyto účely každoročně vynakládáme, jsou výrazně vyšší,“ dodal Martin Plechata.

Jaké má společnost plány do budoucna? „Dlouhodobým cílem naší společnosti je být pro naše zákazníky spolehlivým a srozumitelným partnerem, který nabízí dobře odvedenou práci za rozumnou cenu a je schopen díky svým zkušenostem a odborným znalostem dodat kvalitní, nákladově optimální a profesionálně provedené dílo v dohodnutých termínech. Naplňováním této firemní filozofie se nám daří opakovaně spolupracovat se stálými zákazníky a stejně tak i získávat nové. Tak, jak si vážíme našich zákazníků, tak si vážíme i našich zaměstnanců, protože jsou to oni, kdo stojí za našimi úspěchy. Rádi bychom, aby byl zaměstnanec Casty spokojeným zaměstnancem a mohl být na značku Casta hrdý. Stejně tak bychom rádi oslovili nové lidi, kteří mají zájem dobře pracovat, profesně se rozvíjet a chtějí se stát součástí našeho, myslím, úspěšného kolektivu. Zájem máme i o studenty a brigádníky,“ dodal na závěr Martin Plechata.