Ptal jsem se firemního partnera, který nám řeší dotace, jestli bychom je nemohli využít i na obnovu areálu a jestli aktuálně nejsou nějaké tituly vypsané. A on povídá: ‚Šla by masná výroba.‘ Tak jsem se ho ptal: ‚A co bych jako dělal? ‘ A on mi řekl, že špekáčky. Tak jsem řekl: ‚Dobrá, to jsem ještě nedělal.‘ A dnes si myslím, že vyrábíme jedny z nejlepších špekáčků v České republice,“ řekl majitel a hlavní degustátor Rancherských specialit.

On i jeho zaměstnanci se vydali cestou kvality, nikoli kvantity. „Od začátku se specializujeme na výrobu výhradně z českého hovězího a vepřového masa od okolních farmářů. U našich výrobků se soustřeďujeme na výbornou chuť s cílem vyrábět pro své zákazníky chutné a kvalitní uzeniny s vysokým podílem masa a bez zbytečných náhražek,“ řekl Josef Houžvička.

Jestřebická paštika, Jestřebický lovecký salám, Jestřebická hovězí šunka nebo Jestřebická kovbojská slanina. Všechny tyto produkty získaly v posledních dvou letech ocenění v soutěži Potravina Středočeského kraje. Josef Houžvička však přiznává, že někdy je to alchymie. „Stále se vyvíjíme, zkoušíme něco nového a společnými silami ladíme naše výrobky k dokonalosti,“ popsal výrobní proces. „Hrajeme si s tím, přičemž nejdůležitější pro nás je, aby se nám produkt líbil a pak až kalkulujeme cenu,“ dodal Josef Houžvička, který je také vrchní ochutnavač. „To, co mi nechutná, jednoduše neprodáváme,“ dodal sice s úsměvem na tváři, ale rozhodně.

V současné době dodávají produkty do vlastních prodejen, které mají v Jestřebicích, Benešově, Vlašimi, Milevsku, ve spřátelených prodejnách v Praze a do budoucna také v Táboře. „Chceme si dohlédnout na to, aby naši zákazníci dostali vždy perfektní výrobky, proto nevyhledáváme řetězce, tam nejsme schopni to garantovat,“ vysvětloval Josef Houžvička s tím, že koupit u nich můžete vedle šunky, špekáčků, párků či salámů, také paštiky, uzená masa nebo hotová jídla.

Dnes má vedle společnosti poskytující internet a ranče také masovýrobnu, z níž se mu podařilo za čtyři roky vybudovat prosperující firmu. Velké rozšiřování ale do budoucna neplánuje. „Ono to z kapacitního důvodu ani není možné. Jsme schopni dělat tak dvě stě výrobků, více ne, takže chceme držet kvalitu a zlepšovat se,“ řekl.

V čem podle něj tví jejich úspěch? „Jednak je to tou partou, která se tu sešla. Ta se povedla a lidi ta práce baví. A pak to naše rozhodnutí jít cestou kvality,“ dodal na závěr.