„Přišlo to tak nějak samo, celý život opravuji motorky a auta a napadlo mě, že by šlo těm součástkám, co už jsou na vyhození, vdechnout nový život,“ vypráví Tomáš Vitanovský, který poprvé „něco jako sochu“ svařil před 15 lety. Umění má jako vnuk malíře a synovec akademického sochaře Michala Vitanovského v krvi a dnes si ho žádají galerie. Nebo NHL tým Detroit Red Wings, pro který z dílů aut Chevrolet vytvořil logo.

