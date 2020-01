Mým rodištěm je Suchdol nad Lužnicí, od 2. třídy jsem dojížděl do Třeboně. Jsem nejmladší ze tří bratrů a ačkoli jsem vyučený truhlář s maturitou, živí mě zedničina. Práce je to rozmanitá. Od rekonstrukcí interiérů po stavbu budov od základů.

S manželkou Petrou jezdíme rádi na koncerty našich oblíbených kapel. Někdo jezdí na drahé zahraniční dovolené a my za muzikou. Intenzivně navštěvujeme i místní koncerty spojené taky s poklábosením u piva. Já pravidelně a rád chodím do místní hospůdky hrát šipky pro zábavu. A když potřebuji méně společenský relax, sednu k počítači a trochu vypustím páru u počítačových her.

V letním období jsem nejčastěji na naší chatě u Českých Budějovic. Je kousek od civilizace a je tam klid. Hned vedle je les a taky rybník. Postupně se snažím chatu opravit a zlepšit její obyvatelnost. Rád bych docílil možnosti být zde celoročně. Mám rád opečené špekáčky, méně už to věčné sekání trávy či chladná rána…

Dětství jsem strávil u vody a v lese. Léto mám rád, můžu si zaplavat v pískovnách a v zimě chodím třeba na místní plovárnu. Jsem věrný houbař, sběrač i gurmán. Vaření různých jídel mi taky není cizí, rád vařím sobě i ostatním. Dávám přednost masu a ostrým menu.

Při své práci, ať už zednické nebo truhlářské, si potrpím na preciznost a praktičnost. A ku prospěchu mi je často moje trpělivost. Má živnost mě naučila respektu ke všem řemeslům a práci v jakémkoliv počasí.