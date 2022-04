Milované tvarůžky. Na dalším místě na Hané se teď vyrábějí s názvem Tvargle

Po maturitě ji přijali do Brna na zahradní architekturu na Mendelově univerzitě. „Tam byly skvělé výtvarné ateliéry, malování mne zase chytlo,“ říká Petra Hniličková. „Ale některé předměty vůbec,“ dodává. Ve druhém ročníku školu ukončila a vrátila se do Budějovic. Chtěla studovat dál a rozhodla se pro pedagogickou školu. Ze studia i tentokrát sešlo a začala pracovat. „Asi by se čekalo, že hned půjdu někam do květinářství, ale na nějaký čas se ze mne stala prodavačka textilu,“ říká Petra.



Petra Hniličková při práci.Zdroj: arcihv Petry HniličkovéNásledovala kavárna – dělat dobrou kávu a pracovat v příjemném prostředí jí vyhovovalo. K tomu už si přibrala práci v květinářství, práce tedy měla dvě, jednu dobu i tři. Poté zredukovala tři zaměstnání na jedno a pracovala v netradičním květinářství. Myšlenka osamostatnit se v ní narůstala každý den. Šlo to zlehka, sbírala zkušenosti, ať už byly jakékoli. A také se učila a neustále přicházely nové věci a podněty. Květmína se zrodila v srpnu 2018. Petra si pronajala prostory na českobudějovickém sídlišti Vltava a hodlala je přetvořit k obrazu svému. „V tom mi nejvíc pomohl manžel Pavel, je manuálně zručný a dokáže vyrobit cokoli,“ říká Petra.



Prostor překopali, její manžel vybavil prodejnu originálním pultem, vyrobeným na míru, regály, policemi… Z běžného sídlištního prostoru se stal velmi příjemný a originální krámek, kde najdete nejen běžné květinářské služby, ale vždy něco navíc: originální a netradiční květinové vazby. „K tomu, abych si splnila tento sen, mne nakopla mamčina smrt, byl to zlomový okamžik. V té chvíli jsem věděla, že práce v kavárně mne sice baví, ale není v ní to podstatné ze mě, jsem pořád jen servírka,“ vysvětluje Petra.

V jejím krámku můžou zákazníci najít kromě květin jiné věci, neboť Petra neustále vymýšlí a hledá, čím prostor zpříjemnit. Kromě práce, ze které je nadšená, se odreagovává malováním a tvořením, v přírodě nebo na rockových koncertech.



Koncepce Květmíny jako značky je založená na tom, že je neotřelá a vymyká se. Ať už se jedná o květinovou vazbu, svatební kytice, výzdobu na různých akcích nebo při focení. „Snažím se, aby má práce byla originální a rozpoznatelná mezi ostatními,“ uzavírá Petra Hniličková.