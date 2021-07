Víte, jak v létě správně chránit své vlasy?

Léto patří k nejoblíbenějším obdobím roku. Doba dovolených, lenošení, opalování se a koupání v moři nebo u bazénu je to, na co jsme se těšili. Myslete přitom ale také na to, že nestačí jen chránit pokožku krémy s dostatečně účinným ochranným faktorem, abyste se nespálili. Vysoké teploty, UV záření, chlorovaná voda v bazénech i sůl v moři působí i na vaše vlasy, jejichž zdraví a krásu mohou negativně ovlivnit. Jak tomu zabránit, vám poradí kadeřnice a vlasová designérka Jana Burdová.

Studio Jana Burdová v Teplicích | Foto: se svolením Jany Burdové

Klobouk nebo kšiltovka V létě je potřeba vlasy chránit před nadměrným sluněním podobně jako naši kůži. Vlas sice nemá nervy, které by nás upozornily na bolestivé spálení, o to více je třeba na ochranu nezapomínat. Ideální ochrana pro vlasy je lehký klobouk, šátek z hedvábí nebo prodyšná kšiltovka. Dále vlasová séra, oleje nebo spreje s UV faktorem. Olejové ochrany jsou nejúčinnější, ale hodí se spíše k vodě, kde nám efekt mokrých vlasů poslouží jako trendy weet look. S vlasy umí kouzlit, říkají slavné herečky i topmodelky o Janě Burdové Přečíst článek › Do města nebo do práce se ale nehodí. Tam použijte spíše ochranné spreje a séra s UV 30. Z bazénu i moře pod sprchu Po koupání ve slané mořské vodě, ale i v bazénu, kde bývá voda chlorovaná, je třeba vlasy opláchnout ve sladké čisté vodě – vždy! Jinak je na konci léta můžeme rovnou ostříhat. Šamponem je můžeme opláchnout večer, ale bez masáže hlavy. Použijeme hydratační kondicionér a dlouhovlásky raději hydratační masku pro hlubší hydrataci. Rada na konec: Noste vlasy rozpuštěné, alespoň část dne a v každém případě na noc. Studená voda V létě také často vlasy myjeme kvůli tomu, že se nám zpotí. Doporučuji v tomto případě vlasy jen důkladněji opláchnout vodou pod sprchou. Zkuste šampon vynechat. Vršek těla od A do Z. Procvičte si paže, záda a prsní svaly Přečíst článek › Uvidíte, že v tom nebude rozdíl. Ale vlasy nebudou tak vysušené. Když to nedáte, šampon alespoň před mytím nařeďte vodou. Proti pocení celého těla výborně funguje studená voda a můžete ji v klidu použít i na mytí vlasů. Osvěží vás to a studená voda navíc z pokožky neodstraní potřebný kožní film. Kdo z vás to zvládne, můžete vlasy chladnější vodou umývat celý rok.

