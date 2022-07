Její návrat do veřejného života začátkem května vzbudil mezi monackými médii nebývalý zájem. Během roku, kdy Charlene pobývala v Jihoafrické republice a také na klinice ve Švýcarsku, kolovalo médii mnoho spekulací a nikdo přesně nevěděl, čemu věřit. Princezna se proto rozhodla novinám Monaco-Matin poskytnout otevřený rozhovor s tím, že uvede na pravou míru všechny rozporuplné věci, které její rodinu významně poškozují.

Rozhovor přišel jen krátce po veřejném vystoupení, které absolvovala se svou dcerou, princeznou Gabriellou, na týdnu módy v Monte-Carlu. Na akci sdílela rozkošnou fotku, na které se s Gabriellou připravují na svůj módní výlet, a na Instagram k tomu napsala: „Líbila se mi každá chvíle při přípravě mé princezny na její první oficiální akci. Těšíme se na skvělý večer na týdnu módy.“

Nemoc, nebo útěk?

Vše začalo loni v březnu, kdy byla nucena zůstat osm měsíců kvůli infekci nosu, uší a krku v Jižní Africe, kam odjela původně jen na výlet. I když se prokázalo, že tam byla dvakrát operovaná v celkové anestezii, než ji v listopadu pustili zpět do Monaka, lidem se verze o zdravotních problémech moc nezdála a šířily se zvěsti, že od Alberta II. utekla a rozvod je na spadnutí. Této verzi nahrával i fakt, že v Monaku zůstala jen krátce po svém návratu a ihned odjela do Švýcarska, kde údajně musela podstoupit další léčbu na klinice kvůli vyčerpání.

Až v polovině března letošního roku se vrátila s tím, že v Monaku už zůstane. Když se na důvod jejího odjezdu zeptali novináři v rozhovoru, odpověděla: „Máte na mysli zvěsti o rozvodu nebo o mém novém domově ve Švýcarsku? Považuji za nešťastné, že některá média rozšiřují takové zvěsti o mém životě, mém vztahu… Jako všichni ostatní jsme lidské bytosti a jako všichni lidé máme emoce, slabosti, pouze naše rodina je vystavena médiím a sebemenší slabost je předávána dál.“ Poté ještě dodala, že s Albertem různé útočné články probírali a on udělal vše, aby ji i jejich děti ochránil, za což je ráda.

Nyní, když je doma se svou rodinou, oceňuje lásku, kterou dostala od královských příznivců. „Jsem velmi šťastná, že jsem zpátky doma v Monaku a se svou rodinou. Když jsem byla pryč, dostala jsem tolik pozitivních a vřelých zpráv, děkuji všem za jejich podporu.“ Nezapomněla ani objasnit, jak se nyní cítí. „Když jsem se vrátila do knížectví, soustředila jsem svou veškerou energii na děti, manžela a své zdraví, protože ty jsou mojí prioritou. Můj zdravotní stav je stále křehký a nechci jít příliš rychle. Cesta to byla dlouhá, obtížná a také bolestivá, ale dnes už se cítím klidnější,“ řekla.

Romantické začátky

Kvůli svým zdravotním problémům Charlene zmeškala i desáté výročí svatby s Albertem v červenci 2021, přičemž palác na památku tohoto milníku zveřejnil sérii videí dokumentujících jejich svatbu. Brali se 1. července 2011 a byla to svatba, která se dostala na titulky všech světových médií – věčný mládenec, monacký princ Albert II. se měl ve věku 53 let konečně uvázat poté, co našel svou dokonalou ženu v jihoafrické olympijské plavkyni Charlene Wittstock.

Nádherné třídenní svatební oslavy začaly už 30. června koncertem rockerů The Eagles a skončily o dva dny později okázalou recepcí za účasti hostů, od monacké královské rodiny po prince Edwarda s manželkou Sophií a Naomi Campbell. Charlenina blízká přítelkyně a družička Isabella Kristensen řekla tehdy magazínu HELLO!, že jak pro hosty, tak pro novomanžele byla atmosféra svatby neuvěřitelná. „Bylo to naprosto úchvatné. Albertova řeč byla dojemná, řeč Charlenina otce úžasná. Ve všem to byla velmi romantická událost.“

Pár byl oddán 1. července při civilním obřadu, který se konal v trůnním sálu paláce jen za účasti blízké rodiny a přátel, a další den se Charlene a Albert vzali znovu na římsko-katolickém obřadu za přítomnosti světových celebrit a různých hlav států. Poté se princezna kvůli lásce přestěhovala do Monaka.

Nevěsta na útěku

Hned po svatbě se objevily první zkazky, že když si princezna při obřadu vyměňovala s Albertem manželský slib, brečela. Nikoli však dojetím, ale z důvodu Albertovy nevěry. Už před svatbou se údajně pokusila od něj odejít, později tuto fámu ale radikálně vyvrátila. „Všechno bylo tak ohromující, měla jsem smíšené emoce, všichni na nás upírali zrak, napětí rostlo a já bezprostředně po obřadu propukla v pláč. A pak jsem začala brečet ještě víc, protože jsem si říkala: ‚Ach ne, teď mě viděl brečet celý svět.‘,“ řekla The Times. „Byly to nádherné tři dny. Dokonce i měsíce poté se mi vracely vzpomínky a říkala jsem si: Ach, můj bože, opravdu mi na svatbě hráli Eagles? Vzpomínám si a přemýšlím, jak se nám to podařilo zvládnout,“ dodala.

Desáté výročí svatby sice s manželem loni oslavit chtěla, lékaři jí to ale údajně zakázali. „Bylo to pro mě náročné období. Manžel a děti mi moc chyběli, ale lékařský tým mi dal pokyn, abych se na výročí svatby domů nevracela,“ objasnila stanici Channel24 situaci a přidala i pár přívětivých slov o manželovi. „Albert je moje skála a síla a bez jeho lásky a podpory bych toto bolestné období nedokázala překonat.“

V samotný den pak sdílela záběry z jejich bohatého svatebního dne na Instagramu ještě spolu s dalšími významnými událostmi, včetně narození jejich dětí a jejich charitativní práce. V popisku napsala: „Všem našim rodinám, přátelům a blízkým. Děkujeme za vaši lásku a podporu a za štědrost, které se nám během tohoto desetiletí našeho manželství dostalo. S vděčností můžeme pokračovat v naší práci prostřednictvím našich nadací. Děkujeme vám za dary k výročí, za vaši štědrost a důvěru. Se vší láskou a úctou. Merci.“

Překvapivá smlouva

Pobyt princezny Charlene v zahraničí měl velký dopad i na jejího manžela. Fámy se šířily jako lavina a princ Albert je byl v září nucen řešit a trval na tom, že mezi ním a jeho manželkou žádná roztržka není. V té době magazínu People řekl: „Charlene neopustila Monako naštvaná! Neodjela, protože byla naštvaná na mě nebo na kohokoli jiného. Důvodem, proč zůstává v zahraničí, jsou lékařské komplikace po závažné infekci ucha, nosu a krku,“ vysvětlil. „Měl to být pouze týdenní, maximálně desetidenní pobyt, ale kvůli infekci je tam stále, protože nastaly zdravotní komplikace,“ dodal.

A pobyt manželky v zahraničí nebylo to jediné, co mu nakonec dělalo těžkou hlavu. Na veřejnost se dostaly zprávy, že podepsal smlouvu, ve které se zavázal své ženě platit ročně velice štědrou částku za plnění královských povinností. Toto odhalení přišlo letos v květnu, kdy se princezna vrátila do veřejného života po dlouhé nepřítomnosti. Podmínky údajně zahrnují, že Albert má platit Charlene 12 milionů eur (10,2 milionu liber) ročně, přičemž ona mu má zajistit svou přítomnost „po jeho boku na veřejných akcích“.

Královský palác v Monte Carlu o konkrétních finančních ujednáních odmítl diskutovat, faktem ovšem zůstává, že knížectví vyplácí ročně kolem 40 milionů liber na pokrytí provozních nákladů instituce. Samotní členové královské rodiny však nejsou placeni, což znamená, že Charlene je závislá na Albertovi, pokud jde o její vlastní peníze.

Blízký zdroj královské rodiny sídlící v Monte Carlu k tomu Mail Online řekl: „Princezna má samozřejmě obrovské výhody, ale hotovost nemá zaručenou. Prošla si velmi těžkým obdobím, takže by dávalo smysl, aby se pokusila zajistit si svůj vlastní zaručený příjem.“ Charlene může být po dohodě smluvně zavázána i k účasti na charitativním plese Rose 8. července.

Na prvním místě děti

Zatímco k penězům se Charlene v rozhovoru nevyjádřila, pohovořila o své dceři Gabrielle, se kterou se zúčastnila týdne módy v Monte-Carlu, a popsala její vzrůstající vášeň k módě. „Gabriella, stejně jako všechny malé holčičky v jejím věku, miluje princeznovské šaty, upravuje si vlasy a zkouší si moje rtěnky,“ prozradila s tím, že si našla svůj styl a ona tuto individualitu podporuje.