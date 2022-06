KVÍZ: Jeho žena mu nerozumí! Co víte o muzikálu Píseň pro Rudolfa III.?

Vtipná muzikálová féerie Jaroslava Dietla a Jaromíra Vašty sklízela v 60. letech mimořádný divácký ohlas. Vystoupila v ní řada známých zpěváků i herců a patří k tomu nejlepšímu, co autor Nemocnice na kraji města napsal. Letos je to 55 let od prvního vysílání. Co si o seriálu z let 1967-69 pamatujete?

Iva Janžurová a Jiří Hrzán v televizním seriálu Píseň pro Rudolfa III. | Foto: Česká televize