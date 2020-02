Producenti vás jednoho dne obletují a vyzdvihují do nebes, pak řeknete nebo uděláte něco hloupého či nepřípustného, a jste ze dne na den odepsaní,“ říká herečka známá z filmů Ztraceno v překladu či Dívka s perlou, která sklízí v posledních letech ovace za účast v marvelovském komiksovém světě, v němž ztvárňuje Black Widow.

V roli se objevila poprvé před deseti lety ve druhém Iron Manovi, přičemž dnes už si její postava žije vlastním životem. Za samostatný celovečerní snímek s touhle hrdinkou v titulní roli, na který se můžete těšit v kinech už koncem dubna, jí producenti vyplatili osmimístnou částku, zatímco pětatřicet milionů dolarů získala loni jako podíl ze zisků snímku Avengers: Endgame, s tržbami 2,8 miliardy dolarů nejvýdělečnějšího filmu všech dob.

V něm se uzavřela společná filmová dobrodružství komiksových Avengerů. Na dotaz, jak velkou je ve skutečnosti fanynkou sci-fi a fantasy, odpovídá, že si tenhle žánr spíše našel ji, než aby ho sama vyhledávala.

„Je to dneska módní záležitost. V těchto žánrech se točí obrovské peníze, a i když existují opravdu dobré science fiction scénáře, nejsem určitě jejich největším fanouškem. Fakt, že natáčím tolik akčních, sci-fi a fantasy filmů, souvisí spíše se současnými trendy a s dobou, ve které žijeme,“ krčí rameny Scarlett Johansson, z níž postava Black Widow sice udělala už podruhé nejlépe placenou herečku roku, rozhodně ale kvůli ní neodmítá filmy, v nichž může naplno uplatnit svůj herecký um – a právě za které získává nominace na herecké ceny. V poslední době slaví úspěch například s novinkou z nabídky internetové televize Netflix Manželská historie, ovace sklízí i za Králíčka Jojo, jehož česká premiéra byla 23. ledna.

Lidem se snadno znelíbíte

Jak ovšem již zaznělo, ani fakt, že je jednou z nejvýdělečnějších filmových hvězd, jí nezaručuje, že bude mít za rok do čeho píchnout.

„Lidé mají pocit, že když se objevujete pravidelně v nejvýdělečnějších filmech, tak to nutně znamená, že vás někdo adekvátně ocení. Musím odjakživa bojovat o každý dolar, který dostanu. Pečení holubi nám tu rozhodně do pusy nelétají. Zatímco s jedním producentem se dohodnete, druhému se něco znelíbí a jste z kola venku. Vrtkavost a politikaření. To jsou asi ta dvě nejvýstižnější slova, která bych použila pro charakteristiku filmového průmyslu. A to nemluvím o sexismu, protože chlapi prostě berou víc než my. Bojuju proti tomu, ale věšet se kvůli tomu nehodlám,“ tvrdí Scarlett Johansson.

O tom, jak snadné je se některým lidem znelíbit, se přesvědčila před šesti lety, když ke svým mnoha reklamním smlouvám přidala spolupráci s firmou Sodastream. Výrobce zásobníků na perlivou vodu má svůj hlavní závod umístěný na Západním břehu Jordánu, což je palestinské území okupované Izraelem. Herečka byla nucena kvůli této spolupráci opustit i místo ambasadorky Oxfamu, mezinárodní charitativní organizace zaměřené na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě.

Dvakrát provdaná

Oblíbená americká herečka tvrdí, že je dnes po všech stránkách šťastná. Daří se jí v práci i v soukromí. Dva roky žije s jedním z tvůrců Saturday Night Live Colinem Jostem, který jí loni v květnu navlékl jedenáctikarátový diamantový snubní prsten.

Provdaná byla už dvakrát – dva roky za kanadského herce Ryana Reynoldse, stejně dlouho byla s francouzským reklamním agentem Romainem Dauriakem, s nímž má pětiletou dceru Rose.

Ghost in the Shell



Scarlett Johansson vítá účast v akčních filmech nejen jako zdroj pohádkových příjmů, ale také jako placené fitness. „Snažím se k práci přistupovat opravdu zodpovědně, takže v akčních filmech hraju ve všech scénách, v nichž mi to režisér a produkce dovolí. A protože jsem jich natočila za posledních deset let opravdu hodně, strávila jsem spoustu času v posilovnách, což je takový příjemný bonus k mé už tak skvělé práci,“ říká spokojeně herečka, která konkrétně kvůli postavě Major ve snímku Ghost in the Shell musela natrénovat smíšená bojová umění.



„Už jsem se je předtím kvůli nějaké roli učila, ale musela jsem se do toho znovu dostat. Je neuvěřitelné, jak rychle tyhle dovednosti ztratíte,“ vysvětluje Scarlett Johansson, která diváky možná potěšila ve filmu fyzičkou a sportovními výkony, jinak je ale příliš nenadchla. Tři roky starý snímek totiž nepatří zrovna k tomu nejlepšímu, co natočila. Film inspirovaný stejnojmenným japonským anime zklamal především fanoušky předlohy, v níž je hlavní hrdinka Asiatka.



