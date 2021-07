Proč jste se právě teď rozhodla, že si pořídíte pejska?

Dlouho jsem se k tomu chystala, ale pořád jsem byla hodně rozlítaná nebo nebyl z jiných důvodů ideální čas. Protože covidová doba mi ubrala trochu práce a já jsem trávila víc času doma, řekla jsem si, že teď je ten správný moment. Vím, že hodně lidí si v téhle době vzalo psa, a bohužel taky hodně pejsků se po první covidové vlně zase vrátilo do útulku. Pomáhala jsem v té době jednomu útulku v rámci charitativní akce sehnat peníze, tak jsem tam byla podobných situací svědkem. Rozhodnutí vzít si pejska jsem si důkladně promyslela a zvažovala jsem ho tak dlouho i proto, abych si byla jistá, že na něj budu mít čas, že bude součástí mého života. V dospělosti bude trochu telátko, protože je to kříženec staforda, cane corsa, retrívra a ještě nějaké další rasy, tak potřebuju, aby byl vychovaný, a hlavně aby byl zvyklý na lidi. Chci, aby chodil co nejvíc se mnou, a taky s ním mám v plánu hodně cestovat.

Televizní diváci vás znají nejvíc ze seriálu Slunečná, kde hrajete docela pěknou potvoru…

Potvora byla Sylva na začátku, ale v průběhu seriálu se hodně změnila. Zažila si spoustu věcí, které ji ovlivnily. Už se nesnaží poškodit svou sestru Týnu (Eva Burešová – pozn. red.) ani statek. Momentálně zažívá, jaké to je, když někoho miluje, ale nemůže s ním být. Je zamilovaná do chlapa, kterého předtím poslala do háje, a teď sama zjišťuje, jaké to je. Řekla bych, že Sylva dostává užitečné životní lekce. Lidi vidí, že má v sobě i leccos dobrého, ale nezapomněli, jak se předtím chovala. Takové postavy mě baví hrát, postavy, které projdou nějakou změnou a mají v sobě z obou povahových pólů něco.

V seriálu Ohnivý kuře jste hrála roli Marilyn, partnerku podnikatele a mafiána, která byla hodná, možná až trochu naivní. Tenkrát jste měla blonďaté vlasy.

Marilyn mě moc bavila, a ano, tenkrát jsem měla období, kdy jsem byla blondýna, což se k téhle postavě hodilo, tak jsem si nemusela barvu měnit. Sylva ze Slunečné je racionální, až pragmatická, umí obchodovat, vyjednávat. Tím, jak dokáže analyzovat situaci, je mi podobná. Ale jinak mi byla bližší právě Marilyn svou ztřeštěností, srdečností, tím, že si vytvořila vlastní svět. Zjednodušeně řečeno: Sylva je mozek, Marilyn byla srdce. Na každé postavě si musím najít něco, proč mě bude bavit a proč se mi bude zdát logické to, co dělá, i když s tím třeba já jako Bára nesouhlasím. Měla jsem ráda třeba i doktorku Nývltovou, kterou jsem hrála v Ordinaci v růžové zahradě 2. Tahle holka měla zajímavý životní příběh. Žila jen s babičkou, protože jí zemřeli rodiče, na škole si přivydělávala jako call girl, ale jinak to byla moc hodná holka, která musela snášet to, že ji kolega v nemocnici šikanoval a donášel na ni. Sylva ze Slunečné je asi první hodně negativní postava, kterou hraju, i když teď už se, jak jsem říkala, dost změnila. O to víc mě baví.

Médii proběhla informace, že seriál Slunečná bude končit a už se připravuje jiný projekt s názvem Zoologická. Uvidíme vás tam?

Vzhledem k tomu, že na příští rok plánuju svůj vlastní projekt spojený s cestováním a sázením stromů, tak se soustředím tímto směrem. Připravujeme ho s týmem už teď a bude náročný, ale krásný. Taky hodně píšu, momentálně pracuju na textech ke dvěma divadelním hrám a plánuju zase vydat kolekci nějakého dalšího oblečení, jehož výtěžek půjde zase na stromy. Sázení stromů se stalo mým posláním a vášní, dala jsem si závazek, že se postarám o vysazení sta tisíc stromů po celém světě, tak si vybírám různé organizace, se kterými spolupracuju. Je to něco, co člověk dělá s láskou pro planetu, pro sebe i pro společnost. Jako jedinec nevyřeším žádnou ekologickou krizi, ale tohle dělat můžu a k něčemu to vede. A taky tady po mně zůstane smysluplný odkaz, a to hodně dlouho. Budu tu mít tisíce svých dětí…