Eva Burešová

„Velikonoce jsem si užívala. Chodily k nám celé party kluků a zvonily u nás hned po ránu,“ vzpomíná herečka, která se na návštěvu vždy patřičně upravila. „Běhaly jsme v sukýnce a měly pentle ve vlasech.“ S maminkou pekly beránka a ve škole barvila vejce, které přinesla domů, aby si koledníci mohli vybrat. „Většinou ale kluci chtěli panáky a hodně jsme rozdávaly i čokoládová vejce.“ Se sestrou tak dostávaly pěkně naloženo, protože byly jediné holky v rodině. Dnes už se Eva víc zajímá o to, jak bude trávit svátky její synek Nathaniel.. Chtěla by, aby si velikonoční tradice užil jako ona v dětství.

Bára Jánová

Bára vyrůstala ve Vlašimi a jako malá trávila Velikonoce u babičky. „To mě moc bavilo, barvili jsme vajíčka, pekli dobroty. Když jsme byli doma, tak i v paneláku, kde jsem bydlela, neustále chodili koledníci. Později mi to ale už přišlo trapné, puberta, znáte to, tak Velikonoce na čas přestaly existovat.“ Dnes se zase ráda k tradicím vrací, svátky tráví s rodiči na chalupě, kde se pečou beránky, mazance, bochánky.

Adélka Dobešová

To malá Adélka Dobešová, která hraje ve Slunečné Bářinu dceru, Velikonoce má moc ráda. Barví s maminkou a sestrou vajíčka a přiznává, že miluje i sladkosti, které jí přistanou jako odměna za nějakou tu básničku.

Filip Blažek

Filip chodil na koledu vždy a stále tradici vyšlehat děvčata, aby byla zdravá a krásná, dodržuje. „Začal jsem chodit jako malý, to jsem dostával většinou vejce uvařená natvrdo, pak se to změnilo na panáky a od té doby si toho už z Velikonoc moc nepamatuji. Nicméně musím říct, že tehdy byly ty kraslice opravdu krásné, dnes už se to moc nenosí.“ Teď už chodí na koledu jen domů a prozrazuje, že jeho holky – manželka a dcery – vejce ještě barví a přidají k tomu i nějaká ta čokoládová.

Matěj Pešek a Matyáš Sekanina

Filipovi seriáloví synové Matěj a Matyáš prý vyšlehají děvčata hned několikrát. „Hlavně ve škole, loni jsem vzal před svátky pomlázku a holky vyšlehal,“ přiznává malý Matěj. To jeho starší seriálový bráška Matyáš prozrazuje, že je Pražák jako poleno, ale na koledu chodí. Hlavně po příbuzných. „V košíku si pak odnesu čokoládu, sladkosti i barvená vejce.“

Martina Preissová

Velikonoce v Martině probouzejí krásné vzpomínky na dětství. Pochází z moravského venkova, kde se tradice opravdu prožívaly naplno. „S maminkou jsme se na Velikonoce chystaly třeba měsíc. Zdobily jsme dům a malovaly kraslice. V těch nejlepších dobách, kdy mi bylo tak patnáct let, k nám přišlo na koledu i dvě stě kluků,“ vzpomíná herečka. „Doma se vždy prohýbaly stoly. Od beránka, mazance, nádivek… To všechno se u nás našlo a taky spořádalo. Koledníci rozhodně neodcházeli s prázdnou.“ Dnes se Velikonoce u Preissů taky slaví a synové se o to zajímají. „Dokonce barvíme vejce. Kluci chodí i koledovat pěkně po Kunraticích s košíčkem a i koledu si přinesou.“

Eva Decastelo

Velikonoce nejsou Eviny oblíbené svátky, protože si v dětství prožila jednu nepříjemnou událost, když ji a její maminku v Litoměřicíh otravovala o Velikonocíh banda opilých dospělých koledníků. „Druhé zklamání bylo, že jsem v mateřské školce milovala Míšu Slabého, ale on mě ne. Čekala jsem, že mě přijde vyšupat, ale nepřišel, tak jsem svou mámu donutila, že jsme šly na pomlázku k němu.“ Zpátky k Velikonocům herečku dovedl až její manžel, kdy děti začaly chodit na pomlázku ke kamarádům a spolužákům. „Ty je na rozdíl ode mne mají moc rády a užívají si to.“

Regina Řandová

Regina si své první svátky odbyla u babičky a nedá na tradice dopustit. „Jezdila jsem do Rychnova nad Kněžnou a tam jsme si jako děti Velikonoce moc užívaly. Tuhle jarní tradici jsme opět zavedli asi před patnácti lety, kdy býváme na chalupě a kde parta chlapů, i se synem, vyráží na koledu… Vajíčka barvíme a myslím, že tak třicet jich udám. Jeden rok jsme dokonce koupili balík čokoládových vajec s překvapením, a to mělo snad největší úspěch,“ směje se herečka.

Jana Stryková

V Brně se Velikonoce prožívaly tak, že od brzkého rána už malá Jana netrpělivě čekala na chlapce, kteří ji přišli vypráskat. „Ještě raději jsem měla Velikonoce u babičky na Vysočině ve Velké Bíteši, kde se tradice dodržovaly, a bylo to krásný. Kluci chodili, a když nepřišli ti, na které jsme čekaly, tak nám to bylo líto,“ prozrazuje Jana, jak se svou sestrou Kateřinou prožívala svátky. „Všechno u nás probíhalo tradičně. Barvily jsme vejce v cibuli a malovaly je pomocí voskovek. Pekly jsme i beránka, mazanec.“ Dnes už Jana Velikonoce prožívá se synem Jáchymem a chytají velikonočního zajíce. „Dopoledne chytáme zajíce, který proběhne kolem naší chalupy. Já ho vidím pokaždé, a malý až poté, co mu to řeknu, a pak jdeme hledat dárek, který zajíc schoval,“ usmívá se herečka, která přiznává, že tuto tradici doma zavedl její partner Matěj Matuška, jenž tak Velikonoce trávil jako dítě.