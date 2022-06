Lady Diana si tak v den své svatby s princem Charlesem 29. července 1981 nasadila na hlavu šperk vlastní rodiny, a nemusela si tak půjčovat diadém od své budoucí tchyně, jako to udělala Kate Middleton a Meghan Markle. Diadém si pak Diana vzala ještě během několika zvláštních příležitostí, především na státních akcích a významných královských cestách po Austrálii a Indii.

Princess Diana's Iconic Wedding Tiara on Display for First Time in Decades: All About Her Family Heirloom https://t.co/KDvcXIchS8

„Nosila ho na státní bankety v Buckinghamském paláci, státní otevření parlamentu a diplomatické recepce. Nebyl to jen symbol princeznina královského postavení, byla to vzpomínka na její svatební den," vzpomínal ve svých pamětech z roku 2003 A Royal Duty princeznin komorník Paul Burrell.

Naposledy měla šperk na hlavě neteř zesnulé princezny Celia McCorquodale na své svatbě v roce 2018.

Kromě Dianina diadému vystaví aukční dům také několik vzácných královských portrétů, které zůstávají v soukromých sbírkách a jsou jen zřídka dostupné veřejnosti, a to včetně pop-artového portrétu Alžběty od Andyho Warhola a jednoho z ikonických portrétů Armady královny Alžběty I. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost vidět více než 50 velmi cenných klenotů.

Princess Diana's favorite tiara was one from her own family—and it will take your breath away ?? pic.twitter.com/z5XvElwA8A