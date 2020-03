Karel Lavický jachting, Yacht club DIM Bezdrev z.s. 1. vyjetá kvalifikace pro účast na OH 2020 v lodní třídě RS:X

2. 5. místo na ME v lodní třídě Raceboard

3. 2. místo v závodě Czech supercap v lodní třídě Raceboard

David Ledecký fotbal, SK Dynamo České Budějovice nejlepší střelec ve Fotbalové národní lize v sezóně 2018/2019 – 18 branek.

František Linduška triatlon, TCV JINDŘICHŮV HRADEC, z.s. 1. - Mistr ČR ve sprint triatlonu,

2. - Akademický Mistr ČR v v triatlon

3. – 9. místo - ME TT Weert, Holandsko - štafeta

- 16. místo - Agadir,Maroko, Africký pohár v triatlonu

- 16. Místo - Tiszaujvaros, Maďarsko – Světový pohár v triatlonu

- 17. místo Cape Town, JAR - Světový poháru v triatlonu

Karolína Beranová sportovní aerobik, SPORT KLUB RB, z. s 1. 3. místo Mistrovství světa, Leiden, Nizozemsko

2. 3. místo MČR, Praha

3. 4. místo Mistrovství Evropy, Krakow, Polsko

Martin Šonka letecká akrobacie, Aeroklub Tábor, z.s. 1. 3. místo v seriálu světového šampionátu Red Bull Air Race 2019

2. 3. místo na mistrovství světa v letecké akrobacii ve francouzském Chateauroux - v disciplíně Freestyle

Barbora Mátlová veslování, Veslařský klub Vajgar, z. s. 1. 7. místo na MS juniorů ve veslování – párová čtyřka juniorek

2. 4. místo na ME do 23 let ve veslování – párová čtyřka žen

Pavel Pýcha hokej, ČEZ MOTOR ČB kapitán a nejproduktivnější obránce ČEZ Motoru, který vyhrál první Chance ligu a v letošním ročníku je s náskokem na čele.

Martin Mužík baseball, Hluboká Baseball & Softball Club Z. s. 1. Vítězství na ME U23 v Praze. 1. titul v této kategorii pro ČR. Martin Mužík byl kapitán týmu a získal cenu MVP (most valuable/nejužitečnější hráč) turnaje 2. dostal se do seniorského národního týmu, se kterým odcestoval na ME do Bonnu. Tam reprezentace obsadila 5. místo a postoupila na Olympijskou kvalifikaci do Itálie, kde mezi evropskou špičkou skončila na 3. místě 3. Martin letošní rok odpálil svůj 50. homerun a zapsal se tak do klubu českých homerunářů

Michael Boroš cyklokros, ČEZ Cyklo Team Tábor 1. Mistr ČR v cyklokrosu v kategorii Elite

2. 5. místo Mistrovství ČR na silnici v kategorii Elite

3. Průběžné vedení v Českém poháru v cyklokrosu v kategorii Elite

Tomáš Němejc atletika, T. J. Sokol České Budějovice 1. ME juniorů – 200m – 6.místo

2. MČR mužů v hale – 200m – 3.místo

3. MČR juniorů v hale – 200m – 1.místo

Veronika Kadlecová twirling, STARLETTE České Budějovice 1. Mistrovství světa v twirlingu Limoges Francie – 3 násobný vítěz ve 3 disciplínách (Artistic Solo, Solo1baton, Solo2batons), ve 4. disciplíně Solo3batons 3.místo

2. Mistrovství Evropy Solo Showtwirl Lignano Sabbiadoro – titul Mistr Evropy

3. Mistrovství ČR v twirlingu – 7násobná Mistryně v ČR twirlingu v 7 disciplínách

Adéla Záhorová atletika, TJ VS Tábor, z. s. 1. ME do 22 let, skok daleký, v kvalifikaci 10. místo, výkon 598 cm 2. MČR do 22 let, skok daleký 1. místo, výkon 623 cm 3. MČR dospělých, skok daleký, finálová účast a celkové 7. místo s výkonem 570 cm

Vojtěch Nováček rychlostní kanoistika, KKJ Týn nad Vltavou 1. 4.místo ME juniorů na C2 1000m

2. 10.místo MS juniorů na C2 1000m

3. 1. místo MČR krátké tratě C2 1000m

Agáta Tušlová biatlon, Biatlon Zadov z.s. 1. 1.místo MČR sprint - letní biatlon

2. 2.místo celostátní žebříček - biatlon

3. 2.místo celostátní žebříček – letní biatlon

Anežka Paloudová kanoistika, SK Vltava Český Krumlov z.s. 1. MS ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 2. místo (K1-ženy) – Seu d’Urgell, Španělsko, 28.9.2019

2. ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (K1-ženy), ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (C1-ženy) oboje Bovec, Slovinsko, 15.5.2019

3. MS družstev ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva – Seu d’Urgell, Španělsko, 25.9.2019, ME ve sjezdu družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, ME ve sjezdu (sprintu) družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, oboje Bovec, Slovinsko, 16.5.2019

Gabriela Roberta Vítů golf, Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 1. 1. místo a 1. místo v absolutním pořadí ženských kategorií na Slovak Junior Amateur Championship 2019 - Ladies; (Slovensko Sedin, 14. – 16. 8. 2019)

2. 1. místo na 3. turnaji Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour; (3. – 5. 7. 2019 – Hluboká nad Vltavou)

3. 1. místo v ženské kategorii na turnaji profesionálů – Portiva Golf Trophy - Grandfinále Moneta Czech PGA Tour (3. – 5. 10. 2019, Brno – Kaskáda)

Tomáš Kalivoda běh na lyžích, Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. 3. místo na MČR ve sprintu volně v sezóně 2018 / 2019

2. 27. místo Světová universiáda Krasnoyarsk – 30km volně

3. 36. Mistovství světa U 23 – Lahti 30 km klasicky

Hana Císařová taekwon-do, Taekwon-do škola Velešín ITF 1. Mistr světa sportovní boj, Plovdiv-Bulharsko

2. Mistr světa silové přerážení, Plovdiv-Bulharsko

3. Mistr Evropy sportovní boj

Václav Zajíc triatlon, TJ Jiskra Nová Bystřice Mistr Evropy v terénním triatlonu ITU v kategorii 40-45let (Rumunsko)

Roman Častoral motorsport, Autolkub Otava Katovice 1. Mistr FIA České republiky v rallycrossu

2. Mistr FIA Slovenska v rallycrossu

3. Mistr FIA Maďarska v rallycrossu

Mistr FIA Rakouska v rallycrossu

Mistr FIA zony střední Evropy v rallycrossu

Radek Mach volejbal, VK Jihostroj ČB 1. kapitán mistrů ČR, 2. vítěz Českého poháru

Martin Michek motorismus 1. mistr Evropy v motokrosu ve třídě Open,

2. vítěz závodu motocyklů do strmého vrchu

Karolína Paloudová kanoistika, SK Vltava Český Krumlov z.s.

1. Mistrovství Světa do 23 let ve sjezdu na divoké vodě – 2. místo (C1-ženy) – Banja Luka, Bosna a Hercegovina, 27.7.2019

2. Mistrovství Světa družstev ve sjezdu na divoké vodě – 1. místo (3xC1-ženy), člen družsta – Banja Luka, Bosna a Hercegovina, 28.7.2019

3. Mistrovství České Republiky ve sjezdu na divoké vodě – 2. místo (C1-ženy) - 3. místo (K1 – ženy) – Lipno n.Vlt, 25.8.2019

Martin Hána Karate JKA, Shotokan Karate Klub Bechyně, z.s. 1. 1.místo MS WSKA Lisabon – kumite jednotlivci

2. 2.místo ME JKA Stavanger – kumite team

3. 5.místo Fujimura Swiss Cup Wettigen – kumite jednotlivci senioři

Tomáš Hána Karate JKA, Shotokan Karate Klub Bechyně, z.s. 1. 5.místo – MS WSKA Lisabon – kata jednotlivci

2. 3.místo – ME JKA Stavanger - kata jednotlivci

3. 1.místo - Fujimura Swiss Cup Wettigen - kata jednotlivci

Dominik Kočandrl karate WKF (OLYMPIJSKÁ FEDERACE), Fight Club z.s. 1. 3. místo ME juniorů Aarborg (Dánsko) 2. 4. místo MS juniorů Santiago de Chile

Miroslav Peroutka MMA, Fight Club z.s. Mistr ČR 2019 MMAa ve váhové kategorii 61,2 kg, momentálně je na MS

Hanka Randáková biatlon, běh na lyžích, Biatlon Zadov z.s. , SKI Sokol Stachy BIATLON 1. 1.místo MČR sprint

2. 1.místo MČR hromadný závod BĚH NA LYŽÍCH 1. MČR 1.místo klasika 3km

2. MČR 1.místo sprint

3. 1.místo celostátní žebříček starší žákyně

Barbora Havlíčková atletika, SK ČTYŘI DVORY ČB 1. 1.místo běh do vrchu.7.7.2019.Mistrovství Evropy juniorů, juniorek, (Zermatt,Švícarsko)

2. 1.místo běh na3000m 29.6.2019.Mistrovství ČR juniorů, juniorek, na dráze (AK Olomouc)

3. MS běh do vrchu v Argentině, 2. místo v kategorii juniorek.

Tomáš Kratochvíl atletika, TJ. Sokol České Budějovice 1. Skok daleký -753cm 8. místo ve světových tabulkách U18 , 3. místo v evropských tabulkách U18

2. Dorostenecký mistr ČR – překonal rekord mistrovství republiky a současně 2. historický výkon kategorie dorostenců ČR

3. Jihočeský juniorský a dorostenecký rekord ve skoku dalekém 753cm .

Tereza Babická atletika, Sokol ČB 1. překonala řadu jihočeských rekordů a získala 3 tituly mistryně dorostenek na překážkových tratích 2. překonala 6metrovou hranici ve skoku dalekém (607cm) a je 32. ve svět tabulkách, 3. na 300m překážek je 12. ve světových tabulkách, 16 na 100m překážek v evropských tabulkách. Ještě příští rok je v dorostenecké kategorii . Reprezentovala na EYOF