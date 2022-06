Stolová hora Ostaš byla svědkem masakru

Stolová hora Ostaš (701 m.n.m.) je nepřehlédnutelnou dominantou krajiny Policka, místem, kde se stýká fantazie s realitou, kamenná stabilita je otřásána živly a silami Země. Místo je spojováno s řadou pověstí a mnohé skalní útvary podle nich přišly ke svým jménům. Malé skalní město ukrývalo obyvatele z okolí v dobách, kdy krajem táhly loupeživé hordy. Skrývali se tu i Čeští bratři, skalní labyrint působí tajemně. Tady najdete nádherné výtvory přírody.

Někdy však ani skalní úkryty polickým nepomohly, jako třeba 27. května 1421, kdy do Čech přitáhli Slezané hubit české kacíře. Událo se to prý tak, že podle Starých letopisů českých v „outerý po Božím těle Slezani vtrhli do Čech, město Polici vypálili…“, pak vtrhli do ostašských skal. Bylo to v dobách husitských, kdy se mordovalo na potkání, Slezané byli na straně císaře Zikmunda.

Podle pověsti jim úkryt Poličanů prozradil hlavňovský mlynář Holinka. Uprchlíci se ve skalách sice bránili, ale marně. Podle citovaných letopisů si počínali na tu dobu normálně. „Obyvatelstvo pobili, 40 chlapcům oudy usekali, pravou nohu, levou ruku, jazyky vyřezali, nosy uřízli, dopadené ve skalách dolů metali. Ženy a panny znásilnili a některé prý za vlasy na stromy věšeli,“ praví pověst. Na zpáteční cestě pak cizáci popravili také zrádce Holinku. Neblahý květnový den dodnes připomíná skalní útvar v Horním labyrintu nazvaný Hlava zrádce.

V roce 2013 padla při vichřici Husitská lípa na Ostaši, jeden z památných stromů Broumovska, jehož kmen a větve byly plny zvláštních sukovitých výrůstků. Pověst o nich říkala, že jde právě o pozůstatky klínů, kterými slezští žoldáci přibíjeli za vlasy polické ženy. Je zajímavé, že tatáž pověst existuje i v přesně opačném pojetí, jen se stejnou zprávou o krutosti vojáků; totiž že Husité napadli katolické obyvatelstvo Police, které se ukrývalo na Ostaši.

O Ostaši se vypráví i pověst o chodbách s poklady. Hora se otevírá vždy na Velký pátek. Kde jsou ukryté, se pozná prý tak, že tam hoří plamen.